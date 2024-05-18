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О чём Блинкен и Зеленский говорили тет-а-тет

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 18 мая 2024, 12:46

Днями держсекретар Ентоні Блінкен завітав до Києва, де погуляв з Дмитром Кулебою та поспілкувався з Володимиром Зеленським. Також Президент 16 травня збирав журналістів на непублічну зустріч. Про що Зеленський говорив з Блінкеном та журналістами розповіли політичні оглядачі УП Роман Романюк та Роман Кравець.

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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О чём Блинкен и Зеленский говорили тет-а-тет
18 мая 2024, 12:46 — Роман Романюк, Роман Кравец
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