О чём Блинкен и Зеленский говорили тет-а-тет

Днями держсекретар Ентоні Блінкен завітав до Києва, де погуляв з Дмитром Кулебою та поспілкувався з Володимиром Зеленським. Також Президент 16 травня збирав журналістів на непублічну зустріч. Про що Зеленський говорив з Блінкеном та журналістами розповіли політичні оглядачі УП Роман Романюк та Роман Кравець.