О чём Блинкен и Зеленский говорили тет-а-тет
— Суббота, 18 мая 2024, 12:46
Днями держсекретар Ентоні Блінкен завітав до Києва, де погуляв з Дмитром Кулебою та поспілкувався з Володимиром Зеленським. Також Президент 16 травня збирав журналістів на непублічну зустріч. Про що Зеленський говорив з Блінкеном та журналістами розповіли політичні оглядачі УП Роман Романюк та Роман Кравець.
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.