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УП-2

Соратник раскрыл план Трампа по Украине

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 14 сентября 2024, 12:13

Джей Ді Венс, кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії, представив потенційний план щодо завершення війни в Україні. Які основні пункти цього плану, як він пов'язаний з інтересами Росії та коли найбільш імовірно розпочнеться перемовний процес про припинення війни в Україні? Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Соратник раскрыл план Трампа по Украине
14 сентября 2024, 12:13 — Роман Романюк, Роман Кравец
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