Соратник раскрыл план Трампа по Украине

Джей Ді Венс, кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії, представив потенційний план щодо завершення війни в Україні. Які основні пункти цього плану, як він пов'язаний з інтересами Росії та коли найбільш імовірно розпочнеться перемовний процес про припинення війни в Україні? Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.