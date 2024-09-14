Соратник раскрыл план Трампа по Украине
— Суббота, 14 сентября 2024, 12:13
Джей Ді Венс, кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії, представив потенційний план щодо завершення війни в Україні. Які основні пункти цього плану, як він пов'язаний з інтересами Росії та коли найбільш імовірно розпочнеться перемовний процес про припинення війни в Україні? Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.