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УП-2

Для чего Зеленскому Фридман, а Трампу – новые конфликты

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 11 января 2025, 14:25
Зю Побережнюк

Що насправді Лекс Фрідман хотів почути від Зеленського на інтерв'ю та яку важливу заяву про НАТО зробив президент України? А також чи справді в планах Трампа є захоплення Гренландії, Панами та Канади? Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Для чего Зеленскому Фридман, а Трампу – новые конфликты
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