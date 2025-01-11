Для чего Зеленскому Фридман, а Трампу – новые конфликты
— Суббота, 11 января 2025, 14:25
Зю Побережнюк
Що насправді Лекс Фрідман хотів почути від Зеленського на інтерв'ю та яку важливу заяву про НАТО зробив президент України? А також чи справді в планах Трампа є захоплення Гренландії, Панами та Канади? Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.