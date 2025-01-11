Для чего Зеленскому Фридман, а Трампу – новые конфликты

Що насправді Лекс Фрідман хотів почути від Зеленського на інтерв'ю та яку важливу заяву про НАТО зробив президент України? А також чи справді в планах Трампа є захоплення Гренландії, Панами та Канади? Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.