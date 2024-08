Илья Репин. Как России удалось присвоить украинского художника

Академік і професор Академії мистецтв у Петербурзі, товариш Льва Толстого, вимушений емігрант з Російської імперії, чия творчість стала "енциклопедією пореформеної Росії", — так Росія представляє Іллю Рєпіна, називаючи його своїм художником.

Але чомусь там замовчується його справжнє походження, не згадують українські сюжети у творчості, дружбу з українським істориком Дмитром Яворницьким, підтримку мистецької освіти в Україні і найголовніше — про його нездійснену велику українську мрію, яка розбилася через прихід до влади більшовиків, що Рєпін категорично засудив.

Про що ж так сильно мріяв художник? Як влада СРСР намагалася підкупити Іллю Рєпіна, а коли не вийшло — привласнила його спадщину та ім'я? Та як все ж таки правильно — Рєпін чи Ріпин? Слухайте у першому епізоді нашої аудіомандрівки.

Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.