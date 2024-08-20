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Back to the Roots

Ілля Рєпін. Як Росії вдалося привласнити українського художника

Анна Лодигіна — Вівторок, 20 серпня 2024, 13:35

Академік і професор Академії мистецтв у Петербурзі, товариш Льва Толстого, вимушений емігрант з Російської імперії, чия творчість стала "енциклопедією пореформеної Росії", — так Росія представляє Іллю Рєпіна, називаючи його своїм художником.

Але чомусь там замовчується його справжнє походження, не згадують українські сюжети у творчості, дружбу з українським істориком Дмитром Яворницьким, підтримку мистецької освіти в Україні і найголовніше — про його нездійснену велику українську мрію, яка розбилася через прихід до влади більшовиків, що Рєпін категорично засудив.

Про що ж так сильно мріяв художник? Як влада СРСР намагалася підкупити Іллю Рєпіна, а коли не вийшло — привласнила його спадщину та ім'я? Та як все ж таки правильно — Рєпін чи Ріпин? Слухайте у першому епізоді нашої аудіомандрівки.

Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

Слухайте подкаст на зручній платформі:
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Над подкастом працювали:

Авторка: Анна Лодигіна;

Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;

Звукорежисер: Євген Климук;

Обкладинка: Анастасія Яценко

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Back to the Roots

Back to the Roots - це подкаст, що виріс з англомовного телепроєкту Анни Лодигіної про відомих українських митців, яких Росія спочатку намагалася знищити, а потім привласнила собі.

У цьому проєкті ми проявимо білі плями їхніх біографій, стертих навмисно. І звісно ж, ці історії про їхній найтісніший зв’язок з домом, з Україною.

Підписуйтеся на подкаст, щоб першими дізнаватися про вихід нових епізодів.

Проєкт створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

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Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
2 епізоди
УП-2
16 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
20 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
226 епізодів
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27 епізодів
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