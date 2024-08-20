Ілля Рєпін. Як Росії вдалося привласнити українського художника
Академік і професор Академії мистецтв у Петербурзі, товариш Льва Толстого, вимушений емігрант з Російської імперії, чия творчість стала "енциклопедією пореформеної Росії", — так Росія представляє Іллю Рєпіна, називаючи його своїм художником.
Але чомусь там замовчується його справжнє походження, не згадують українські сюжети у творчості, дружбу з українським істориком Дмитром Яворницьким, підтримку мистецької освіти в Україні і найголовніше — про його нездійснену велику українську мрію, яка розбилася через прихід до влади більшовиків, що Рєпін категорично засудив.
Про що ж так сильно мріяв художник? Як влада СРСР намагалася підкупити Іллю Рєпіна, а коли не вийшло — привласнила його спадщину та ім'я? Та як все ж таки правильно — Рєпін чи Ріпин? Слухайте у першому епізоді нашої аудіомандрівки.
Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.
Над подкастом працювали:
Авторка: Анна Лодигіна;
Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;
Звукорежисер: Євген Климук;
Обкладинка: Анастасія Яценко
Back to the Roots
Back to the Roots - це подкаст, що виріс з англомовного телепроєкту Анни Лодигіної про відомих українських митців, яких Росія спочатку намагалася знищити, а потім привласнила собі.
У цьому проєкті ми проявимо білі плями їхніх біографій, стертих навмисно. І звісно ж, ці історії про їхній найтісніший зв’язок з домом, з Україною.
Підписуйтеся на подкаст, щоб першими дізнаватися про вихід нових епізодів.
Проєкт створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.