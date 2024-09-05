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Back to the Roots

Варвара Каринская. Оскароносный дизайнер из Харькова, сбежавшая из СССР

Анна Лодыгина — Четверг, 5 сентября 2024, 10:48

Росія називає Варвару Каринську "своєю легендою в американському балеті". Та в Москві модельєрка прожила лише кілька років і після приходу більшовиків, які націоналізували багатомільйонні статки її родини, була змушена тікати за кордон. Натомість 30 років пов’язують Варвару з рідним Харковом, де вона навчилася вишивці й шиттю, через що стала відомою в Голлівуді та у світі балету й моди.

Як Каринській вдалося втекти з Радянського Союзу? Яка спадщина її родини залишилася в Харкові та за що саме її досі шанують в Америці?

Спеціальний гість випуску — Марк Геппель, художник по костюмах New York City Ballet.

Над подкастом працювали:

Авторка: Анна Лодигіна;

Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;

Звукорежисер: Євген Климук;

Голос Марка Геппеля: Ярослав Лодигін;

Обкладинка: Анастасія Яценко.

Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

Слухайте подкаст "Back To The Roots" на зручній платформі:
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Над подкастом працювали:

Авторка: Анна Лодигіна;

Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;

Звукорежисер: Євген Климук;

Обкладинка: Анастасія Яценко

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Back to the Roots

Back to the Roots – это подкаст, выросший из англоязычного телепроекта Анны Лодыгиной об известных украинских художниках, которых Россия сначала пыталась уничтожить, а затем присвоила себе.

В этом проекте мы проявим белые пятна их биографий, стертых умышленно. И, конечно же, эти истории об их теснейшей связи с домом, с Украиной.

Подписывайтесь на подкаст, чтобы первыми узнавать выход новых эпизодов.

Проект создан при финансовой поддержке Vidnova Fellowship Ukraine, который реализуется Другим Образованием в партнерстве с Сommit by MitOst gGmbH и при поддержке фонда Robert Bosch Stiftung.

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Варвара Каринская. Оскароносный дизайнер из Харькова, сбежавшая из СССР
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War-life balance
22 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
226 эпизодов
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 эпизодов
Хроніки економіки
83 эпизода
УП. Вголос
61 эпизод
(не)Безпечна Країна
47 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
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87 эпизодов
Чому вони крадуть?
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23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
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78 эпизодов
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1 эпизод
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10 эпизодов
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