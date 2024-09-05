Варвара Каринская. Оскароносный дизайнер из Харькова, сбежавшая из СССР
Росія називає Варвару Каринську "своєю легендою в американському балеті". Та в Москві модельєрка прожила лише кілька років і після приходу більшовиків, які націоналізували багатомільйонні статки її родини, була змушена тікати за кордон. Натомість 30 років пов’язують Варвару з рідним Харковом, де вона навчилася вишивці й шиттю, через що стала відомою в Голлівуді та у світі балету й моди.
Як Каринській вдалося втекти з Радянського Союзу? Яка спадщина її родини залишилася в Харкові та за що саме її досі шанують в Америці?
Спеціальний гість випуску — Марк Геппель, художник по костюмах New York City Ballet.
Над подкастом працювали:
Авторка: Анна Лодигіна;
Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;
Звукорежисер: Євген Климук;
Голос Марка Геппеля: Ярослав Лодигін;
Обкладинка: Анастасія Яценко.
Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.
Над подкастом працювали:
Авторка: Анна Лодигіна;
Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;
Звукорежисер: Євген Климук;
Обкладинка: Анастасія Яценко
Back to the Roots
Back to the Roots – это подкаст, выросший из англоязычного телепроекта Анны Лодыгиной об известных украинских художниках, которых Россия сначала пыталась уничтожить, а затем присвоила себе.
В этом проекте мы проявим белые пятна их биографий, стертых умышленно. И, конечно же, эти истории об их теснейшей связи с домом, с Украиной.
Подписывайтесь на подкаст, чтобы первыми узнавать выход новых эпизодов.
Проект создан при финансовой поддержке Vidnova Fellowship Ukraine, который реализуется Другим Образованием в партнерстве с Сommit by MitOst gGmbH и при поддержке фонда Robert Bosch Stiftung.