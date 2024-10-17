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Back to the Roots

Серж Лифарь. Как СССР помешал триумфу международной звезды балета на родине

Анна Лодыгина — Четверг, 17 октября 2024, 14:00

Його за життя називали "богом танцю". Він реформував паризьку Гранд Опера, зробивши її однією з найуспішніших балетних компаній світу. Танцівник дружив та співпрацював з Коко Шанель, Пабло Пікассо та Марком Шагалом. Його таланту аплодував увесь світ. Але чому Радянський Союз зробив усе, щоб Серж Лифар так і не почув омріяні оплески вдома, в Україні?

Спеціальний гість випуску — Наталія Білоус, дослідниця спадщини танцівника, керівниця філії "Музею Сержа Лифаря".

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Back to the Roots

Back to the Roots – это подкаст, выросший из англоязычного телепроекта Анны Лодыгиной об известных украинских художниках, которых Россия сначала пыталась уничтожить, а затем присвоила себе.

В этом проекте мы проявим белые пятна их биографий, стертых умышленно. И, конечно же, эти истории об их теснейшей связи с домом, с Украиной.

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Проект создан при финансовой поддержке Vidnova Fellowship Ukraine, который реализуется Другим Образованием в партнерстве с Сommit by MitOst gGmbH и при поддержке фонда Robert Bosch Stiftung.

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