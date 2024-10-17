Серж Лифарь. Как СССР помешал триумфу международной звезды балета на родине

Його за життя називали "богом танцю". Він реформував паризьку Гранд Опера, зробивши її однією з найуспішніших балетних компаній світу. Танцівник дружив та співпрацював з Коко Шанель, Пабло Пікассо та Марком Шагалом. Його таланту аплодував увесь світ. Але чому Радянський Союз зробив усе, щоб Серж Лифар так і не почув омріяні оплески вдома, в Україні?

Спеціальний гість випуску — Наталія Білоус, дослідниця спадщини танцівника, керівниця філії "Музею Сержа Лифаря".