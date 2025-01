Александра Экстер. Почему художнице пришлось покинуть киевскую мастерскую и эмигрировать в Париж?

Життя та творчість Олександри Екстер тісно сплетені з Україною, де вона прожила майже 40 років. Але що ми знаємо про це? Який був її внесок в мистецьке життя Києва та України, як її творчість перегукується, наприклад, з українським народним мистецтвом. А також, чому їй довелося стати біженкою та кілька разів залишати дім, починаючи все спочатку? Спойлер: без Росії, як завжди, тут не обійшлося, точніше — її попередніх версій.

Спеціальна гостя випуску — Оксана Баршинова, мистецтвознавиця, заступниця генерального директора Національного художнього музею України з виставкової роботи.

Над подкастом працювали:

Авторка: Анна Лодигіна;

Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;

Звукорежисер: Дмитро Волковинський;

Голос Олександри Екстер та інших: Інна Неродик;

Голос Миколи Мурашка: Ярослав Лодигін;

Обкладинка: Анастасія Яценко.

