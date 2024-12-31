Александра Экстер. Почему художнице пришлось покинуть киевскую мастерскую и эмигрировать в Париж?
Життя та творчість Олександри Екстер тісно сплетені з Україною, де вона прожила майже 40 років. Але що ми знаємо про це? Який був її внесок в мистецьке життя Києва та України, як її творчість перегукується, наприклад, з українським народним мистецтвом. А також, чому їй довелося стати біженкою та кілька разів залишати дім, починаючи все спочатку? Спойлер: без Росії, як завжди, тут не обійшлося, точніше — її попередніх версій.
Спеціальна гостя випуску — Оксана Баршинова, мистецтвознавиця, заступниця генерального директора Національного художнього музею України з виставкової роботи.
Над подкастом працювали:
Авторка: Анна Лодигіна;
Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;
Звукорежисер: Дмитро Волковинський;
Голос Олександри Екстер та інших: Інна Неродик;
Голос Миколи Мурашка: Ярослав Лодигін;
Обкладинка: Анастасія Яценко.
Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.
При виробництві подкасту використовуються інструменти обробки звуку на основі ШІ-технологій.
Back to the Roots
Back to the Roots – это подкаст, выросший из англоязычного телепроекта Анны Лодыгиной об известных украинских художниках, которых Россия сначала пыталась уничтожить, а затем присвоила себе.
В этом проекте мы проявим белые пятна их биографий, стертых умышленно. И, конечно же, эти истории об их теснейшей связи с домом, с Украиной.
Подписывайтесь на подкаст, чтобы первыми узнавать выход новых эпизодов.
Проект создан при финансовой поддержке Vidnova Fellowship Ukraine, который реализуется Другим Образованием в партнерстве с Сommit by MitOst gGmbH и при поддержке фонда Robert Bosch Stiftung.