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УП. Чат

Встреча Зеленского с Трампом и Харрис, «Схемы» о российской фабрике фейков и разрешение на удары вглубь РФ – "УП. Чат"

София Середа, Евгений Будерацкий — Пятница, 20 сентября 2024, 23:33
  • Чого варто очікувати від зустрічей Зеленського з Трампом, Байденом і Харріс?
  • Російська агенція дезінформації: як росіяни поширюють фейки на аудиторію України та інших країн.
  • Що впливає на Західних партнерів у питанні передачі для України далекобійної зброї та дозволу бити нею вглиб РФ?

Ці теми у новому випуску "УП. Чат" обговорили заступник головного редактора УП Євген Будерацький,​⁠ голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий, журналіст-розслідувач проєкту ‪@RadioSvoboda‬ "Схеми" Максим Савчук та журналістка УП Софія Середа.

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Встреча Зеленского с Трампом и Харрис, «Схемы» о российской фабрике фейков и разрешение на удары вглубь РФ – "УП. Чат"
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