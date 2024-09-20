Встреча Зеленского с Трампом и Харрис, «Схемы» о российской фабрике фейков и разрешение на удары вглубь РФ – "УП. Чат"
— Пятница, 20 сентября 2024, 23:33
- Чого варто очікувати від зустрічей Зеленського з Трампом, Байденом і Харріс?
- Російська агенція дезінформації: як росіяни поширюють фейки на аудиторію України та інших країн.
- Що впливає на Західних партнерів у питанні передачі для України далекобійної зброї та дозволу бити нею вглиб РФ?
Ці теми у новому випуску "УП. Чат" обговорили заступник головного редактора УП Євген Будерацький, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий, журналіст-розслідувач проєкту @RadioSvoboda "Схеми" Максим Савчук та журналістка УП Софія Середа.
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