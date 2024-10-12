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УП. Чат

Как власть давит на журналистов, почему сорвался Раммштайн и как проявляются изменения на Банковой - "УП. Чат"

Севгиль Мусаева, Роман Романюк — Суббота, 12 октября 2024, 00:13
  • Чому скасували зустріч у форматі "Рамштайн" та чи правильно вчинив Байден, залишившись у США через насування урагану "Мілтон"?
  • Масштабні перестановки в Офісі президента: хто кого замінив у команді Зеленського та що нового відбувається в роботі ОП після звільнень та призначень?
  • Хто в ОП під'юджує президента на відкриту конфронтацію з незалежними медіа?

Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили редактор "Наші гроші" Юрій Ніколов, політичний оглядач УП Роман Романюк, керівниця бюро The Washington Post в Україні Ізабель Хуршудян та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Читайте матеріал Романа Романюка "Нові люди в старому Офісі. Хто і чим тепер займається на Банковій"

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УП. Чат

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Как власть давит на журналистов, почему сорвался Раммштайн и как проявляются изменения на Банковой - "УП. Чат"
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