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УП. Чат

Переговоры без Украины, борьба с Порошенко и наступление ВСУ под Покровском – "УП. Чат"

Севгиль Мусаева, Ольга Кириленко — Пятница, 14 февраля 2025, 15:14
  • Трамп запровадив нову реальність, у якій Україна стрімко втрачає суб’єктність. Далі все вирішуватиметься без нас?
  • РНБО запровадила санкції проти 5-го президента України, нардепа Петра Порошенка. Скоро вибори?
  • Україна має невеликі успіхи під Покровськом, але росіяни продовжують наступати. Що зараз відбувається в місті?

Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили воєнна журналістка УП Ольга Кириленко, виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик, ветеран 73-го морського центру ССО Павло Якімчук та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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УП. Чат

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Переговоры без Украины, борьба с Порошенко и наступление ВСУ под Покровском – "УП. Чат"
14 февраля 2025, 15:14 — Севгиль Мусаева, Ольга Кириленко
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