Трамп запровадив нову реальність, у якій Україна стрімко втрачає суб’єктність. Далі все вирішуватиметься без нас?

РНБО запровадила санкції проти 5-го президента України, нардепа Петра Порошенка. Скоро вибори?

Україна має невеликі успіхи під Покровськом, але росіяни продовжують наступати. Що зараз відбувається в місті?

Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили воєнна журналістка УП Ольга Кириленко, виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик, ветеран 73-го морського центру ССО Павло Якімчук та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.