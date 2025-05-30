"Школу просят не говорить о войне". "УП. Чат" ко Дню защиты детей
— Пятница, 30 мая 2025, 14:18
- Яке воно – дитинство під час повномасштабної війни?
- Чи достатньо захищені права дітей в Україні на сьогодні?
- Як діти проживають травматичні історії в таборі для психологічної реабілітації Gen.Ukrainian.
Про це в новому випуску "УП.Чат" головна редакторка УП Севгіль Мусаєва поговорила з Іваном, Анастасією та засновницею організації Gen.Ukrainian Оксаною Лебедєвою.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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