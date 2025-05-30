"Школу просят не говорить о войне". "УП. Чат" ко Дню защиты детей

Яке воно – дитинство під час повномасштабної війни?

Чи достатньо захищені права дітей в Україні на сьогодні?

Як діти проживають травматичні історії в таборі для психологічної реабілітації Gen.Ukrainian.

Про це в новому випуску "УП.Чат" головна редакторка УП Севгіль Мусаєва поговорила з Іваном, Анастасією та засновницею організації Gen.Ukrainian Оксаною Лебедєвою.

Обкладинка: Зю Побережнюк