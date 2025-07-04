Увольнение языкового обмудсмена, "выкуп" Чернышова и самый коррупционный законопроект – "УП. Чат"

Перша в історії підозра від НАБУ для високопосадовця. Що відбувається у скандалі з Олексієм Чернишовим?

Кабмін звільнив мовного омбудсмена Тараса Креміня і планує призначити на цю посаду актора?

Найкорупційніший законопроєкт: депутати Зеленського пропонують запровадити амністію за злочини в закупівлях зброї.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, журналістка Яніна Соколова, уповноважений із питань захисту державної мови Тарас Кремінь та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк