Почему переговоры с Россией остановились и как на это повлияли Буча и Борис Джонсон? Говорим с Романом Романюком

Перемовини з Росією щодо можливої мирної угоди активно обговорювались у перший місяць війни. Але після того, як українці та світ побачили, звірства російських окупантів у Бучі та Маріуполі, стало зрозуміло, що єдині перемовини з росіянами можуть стосуватись тільки того, яким маршрутом вони поїдуть на трибунал у Гаагу. І перемовини призупинились.

Також, на призупинення переговорного процесу вплинув візит в Київ прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який приїхав з меседжем про те, що Путін – воєнний злочинець і його треба дотискати.

Фактично, з того моменту, перемовини стали на паузу. 21 травня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що його зустріч з російським президентом Володимиром Путіним точно відбудеться, але наразі невідомо, в якому форматі й коли.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" журналіст УП Роман Романюк розповідає про те, як переговорний процес з Росією зайшов у глухий кут, в який момент колективний захід зрозумів, що Росія може та має програти та чому Захід все ще не достатньо повороткий у питанні поставки зброї.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?

Більше епізодів подкасту: