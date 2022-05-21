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Зеленський розповів, від чого залежить порядок денний і факт зустрічі з Путіним

Катерина ТищенкоСубота, 21 травня 2022, 11:31
Зеленський розповів, від чого залежить порядок денний і факт зустрічі з Путіним
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що порядок денний двосторонніх переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним і навіть сам факт цих переговорів залежатиме від часу їх проведення і поведінки Росії.

Джерело: інтерв’ю Зеленського українським журналістам, показане у суботу

Пряма мова: "Я думаю, в залежності від моменту, коли ми будемо зустрічатись. Мета змінюється… Якби ми сьогодні зустрічалися, питання Маріуполя було би в адженді (порядку денному – ред.), якщо ми будемо зустрічатися за два-три місяці, може, цього питання вже не буде або буде частково.

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На самому початку, якби ми зустрічались, ми розуміємо, в якому положенні була Україна. Якщо ми будемо зустрічатись сьогодні – ми знаємо, що окуповано, що деокуповано. Якщо ми будемо зустрічатися за два місяці – ми не знаємо, в якому стані все буде".

"Вирішувати питання щодо обміну, щодо деокупації і щодо миру, зупинення війни – ось і вся адженда".

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна хоче повернення територій і закінчення війни. "Але як це буде, коли це буде, залежить від часу, коли буде розмова з Путіним", – сказав він.

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"Думаю, що розмова України і Росії точно буде. Ми не знаємо, в якому форматі – з посередниками, без посередників, на рівні президентів, двостороння або в широкому колі", – зазначив Зеленський.

Він заявив, що Україна з країнами-партнерами працює над договором про гарантії безпеки, який не передбачає участі РФ.

"Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без Росії. Гарантери безпеки без Росії", – сказав президент.

Окремо, за його словами, повинна бути двостороння розмова з президентом РФ. Однак її проведення залежатиме також від того, як Росія буде поводити себе на окупованих територіях і з захисниками "Азовсталі".

"Що буде після того, коли ми це підпишемо і який буде цей договір – ми подивимось, буде потім зустріч чи не буде, буде результат страшного Маріуполя, або ми зайдемо в Маріуполь, Волноваху, тощо і побачимо 5 "Буч", не дай Боже… Може, й не буде після цього (зустрічі – ред.). Як вони поводять себе з маріупольцями… Сьогодні ми бачимо, вони знайшли форму, щоб ці люди (захисники "Азовсталі" - ред.) були живі і вони їх вивезли. Далі буде обмін. Від результатів цих процесів також дуже багато залежить", – наголосив Зеленський.

Передісторія: 

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Теми: ЗеленськийПутінпереговори
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