Patriot против "Кинжалов", освобождение 20 кв. км под Бахмутом, Storm Shadow в Луганске - главное о войне за неделю
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про збиття комплексами Patriot російських "Кинджалів", про збиття двох гвинтокрилів та двох літаків у Брянській області, про звільнення 20 кв. км на Бахмутському напрямку та про важку ситуацію у самому Бахмуті, про перші застосування ракет Storm Shadow та про Білорусь.
Кляті питання
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