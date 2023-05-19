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Кляті питання

Patriot против "Кинджалов", освобождение 20 кв. км под Бахмутом, Storm Shadow в Луганске - главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 19 мая 2023, 14:14

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про збиття комплексами Patriot російських "Кинджалів", про збиття двох гвинтокрилів та двох літаків у Брянській області, про звільнення 20 кв. км на Бахмутському напрямку та про важку ситуацію у самому Бахмуті, про перші застосування ракет Storm Shadow та про Білорусь.

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Patriot против "Кинджалов", освобождение 20 кв. км под Бахмутом, Storm Shadow в Луганске - главное о войне за неделю
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