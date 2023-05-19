Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про збиття комплексами Patriot російських "Кинджалів", про збиття двох гвинтокрилів та двох літаків у Брянській області, про звільнення 20 кв. км на Бахмутському напрямку та про важку ситуацію у самому Бахмуті, про перші застосування ракет Storm Shadow та про Білорусь.