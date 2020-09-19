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Температура — нормальная!

Все болезни от нервов? Говорим о психосоматике с неврологом Александрой Щебет

Наталья Бушковская — Суббота, 19 сентября 2020, 16:07

Чи дійсно образа може викликати рак? А всі наші стреси та хвилювання проявлятись як хвороби? Все не так страшно, але й не так просто.

Можливо, ви чули про психосоматику – напрям у медицині та психології, що займається вивченням впливу психологічних факторів на виникнення і подальшу динаміку соматичних (тілесних) захворювань.

Розбираємось, чи є психосоматиці місце в доказовій медицині, та як зрозуміти, що у вас болить: тіло чи душа?

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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