Мне больно: говорим про хроническую боль с неврологом
За даними 2016 року в США від хронічного болю страждає 20% дорослого населення.
І у 8% цей біль дуже серйозно впливає на повсякденне життя.
Статистика в Україні невідома. Можливо, й також через те, що хронічний біль й досі неправильно діагностують й надають цьому явищу міфічні діагнози типу судинно-вегетативної дистонії.
Разом з неврологом клініки R+ Олександрою Щебет ми поговорили про хронічний біль.
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Подкаст виходить за підтримки медичної клініки R+.
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Що таке хронічний біль.
- Як зрозуміти, що ви страждаєте саме на цей стан.
- До яких спеціалістів варто звернутись в першу чергу.
- Чому з хронічним болем не впоратись без психотерапії.
- Які псевдодіагнози в Україні ставлять замість діагнозу "хронічний біль".
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Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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