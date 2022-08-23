Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop
Температура — нормальная!

Что делать при ядерной опасности и какие действия имеют смысл? Говорим з экспертками

Наталья Бушковская — Вторник, 23 августа 2022, 14:57

Ядерна загроза стала реальною для України після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та захоплення Запорізької АЕС. А після того, як Росія почала систематично обстрілювати ЗАЕС і влаштовувати різні провокації, рівень ядерної загрози виріс врази.   

Старий жарт "При ядерній небезпеці варто замотатись в простирадло та повзти в бік кладовища" — виник в радянські часи.І як багато що з того часу — не зовсім правда.

Підписуйтесь на подкаст "Температура – нормальна!" у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Spotify | Soundcloud | Overcast | НВ.Подкасти 

Те, як вплине на вас ядерна катастрофа, залежить від багатьох факторів, які важко передбачити.

Наприклад:

  • як далеко ви знаходитесь від місця аварії?
  • які масштаби аварії?
  • яка потужність ядерної зброї (якщо її все ж таки застосують)?
  • куди дмухає вітер?

Тому є банальні правила, які в деяких (!) випадках можуть підвищити не лише ваші шанси на виживання, але й на довге життя. 

Про це ми і поговорили з радібіологинями Катериною Шавановою та Оленою Паренюк. 

Слухайте також епізод подкасту "Кляті питання" про те, що відбувається на Запорізькій АЕС та наскільки великий ризик її пошкодження: 

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.

Что делать при ядерной опасности и какие действия имеют смысл? Говорим з экспертками
23 августа 2022, 14:57 — Наталья Бушковская
"Бавовна" в Крыму, уменьшение темпа боевых действий, российские "добровольцы" из тюрем – главное о войне за неделю
21 августа 2022, 11:23 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Как Россия шантажирует Европу газом, чтобы снизить уровень поддержки Украины? Говорим с эксперткой Еленой Павленко
19 августа 2022, 19:28 — Федор Попадюк
Луцк: новый дом в арт-хостеле, волонтеры-азербайджанцы и релокация бизнесов
18 августа 2022, 17:38 — Мария Очеретяна
Нужна ли обязательная эвакуация во время войны? – подкаст "Ок, і шо?"
17 августа 2022, 16:30
Все подкасты...
Каналы
Українські 90-ті
6 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Кляті питання
116 эпизодов
Я не встигаю!
13 эпизодов
Температура — нормальная!
52 эпизода
Один одному
14 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
У тіні
1 эпизод
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Ок и шо?
68 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов