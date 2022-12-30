Все, что нужно знать про грипп в этом сезоне. Подкаст с инфекционистом
— Пятница, 30 декабря 2022, 11:45
Для деяких, сезон грипу, як для комунальних служб сніг – приходить неочікувано. Поки що рано казати про епідемію, але захворюваність на ГРВІ та грип зростає.
І, можливо, хтось з ваших знайомих вже жалівся на високу температуру, яку важко збити.
Що варто знати про грип цього сезону? Про це ми поговорили з лікарем-інфекціоністом Євгеном Щербиною.
Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- які симптоми є характерними для грипу цього сезону;
- які ще віруси дещо "розбушувались" з настанням холодів;
- чому наразі люди помічають, що важче переносять ГРВІ, ніж протягом минулих сезонів;
- що варто знати про тести на грип;
- чи існують ліки проти грипу?
- чому вам варто щепитись, якщо ви досі не наважились.
*А ще ми бонусом озвучили, які вакцини вкрай важливі, якщо ви незабаром маєте відправитись в армію.
Слухайте також інші епізоди подкасту:
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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