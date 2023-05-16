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Температура — нормальная!

Как грибы кормят, лечат и убивают нас? Подкаст с биологом Алексеем Коваленко

Наталья Бушковская — Вторник, 16 мая 2023, 19:07

"Не можу не думати про те, як люди раніше знайомили з грибами методом проб та помилок. Ось цей смакує як яловичина, це вбив того хлопця відразу, а завдяки цьому я бачив Бога 3 тижні".

Це цитата-переклад одного англомовного мема, який гуляв мережею.

Ми не можемо знати, чи дійсно люди знайомились з грибами "методом наукового тику", але те, що гриби впливали на розвиток людства — ми знаємо напевно.

Ба більше! Багато в чому гриби створювали цю планету.

Тож пропонуємо подивитись на це царство не лише як на продукт, який потушкувати в сметані.

Для цього ми поговорили про гриби з біологом, автором книги "Планета грибів" Олексієм Коваленком.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • як гриби допомагали творити нашу планету;
  • чим вони корисні;
  • чи можна стати експертом в грибах та які ризики це несе;
  • чи замінять гриби м'ясо в майбутньому;
  • як гриб може перетворити живу істоту на зомбі;
  • чи можуть грибки спричинити наступну пандемію? (спойлер — цілком).

Що згадувалось в подкасті:

Група "Гриби України"

Детальніше про книгу "Планета грибів"

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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