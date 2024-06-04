Что такое ожирение, как это определить и почему "есть на полведра меньше" - не лучший совет
— Вторник, 4 июня 2024, 17:21
Наразі навколо зайвої ваги забагато спотворених даних і суджень. Ба більше, часто ожирінням можуть назвати ту вагу та ту статуру, яка не підпадає під визначення цього діагнозу.
А що підпадає? І як з цим бути? Про це ми й поговорили з ендокринологинею Любов'ю Соколовою.
В цьому подкасті ви дізнаєтесь:
- Як визначають ожиріння.
- Генетичні та епігенетичні причини надмірної ваги та чи можна це подолати?
- Чому жорсткі обмеження не допоможуть людині схуднути?
- Як інфраструктура впливає на вагу людини?
- Чи дійсно ми повнішаємо з віком?
- Чи існують ліки проти зайвої ваги?
- Якими є гормональні причини ожиріння?
Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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