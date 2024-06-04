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Температура — нормальная!

Что такое ожирение, как это определить и почему "есть на полведра меньше" - не лучший совет

Наталья Бушковская — Вторник, 4 июня 2024, 17:21

Наразі навколо зайвої ваги забагато спотворених даних і суджень. Ба більше, часто ожирінням можуть назвати ту вагу та ту статуру, яка не підпадає під визначення цього діагнозу.

А що підпадає? І як з цим бути? Про це ми й поговорили з ендокринологинею Любов'ю Соколовою.

В цьому подкасті ви дізнаєтесь: 

  • Як визначають ожиріння.
  • Генетичні та епігенетичні причини надмірної ваги та чи можна це подолати?
  • Чому жорсткі обмеження не допоможуть людині схуднути?
  • Як інфраструктура впливає на вагу людини?
  • Чи дійсно ми повнішаємо з віком?
  • Чи існують ліки проти зайвої ваги?
  • Якими є гормональні причини ожиріння?
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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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