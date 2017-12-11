10 декабря в центре Киева прошел второй в этом месяце "Марш за импичмент". Неожиданные корректировки в него внесли ГПУ и СБУ: за два дня до анонсированных протестов силовикам удалось задержать неуловимого лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили.

Главной интригой уикенда стало то, насколько массовым будет митинг, в то время как Саакашвили голодает в СИЗО СБУ на Печерске.

"Украинская правда" рассказывает, что происходило в столице в воскресенье, 10 декабря.

Люди в желтом

(тут и далее все фото – Евгений руденко)

Как и планировалось, подтягиваться в парк Шевченко протестующие начали к полудню. За полчаса до начала шествия здесь собрались несколько тысяч человек.

Вначале показалось, что прогнозы скептиков оправдываются. В отсутствие арестованного Саакашвили массовый марш, запланированный неделей ранее, грозил превратиться в фарс под присмотром тысячи полицейских и нацгвардейцев.

В подтверждение слов пессимистов одну из частей парка оккупировали около 50-ти странных пожилых людей в желтых одеждах. Они забавно ходили по аллее, энергично подергивая руками под задорные хиты ("Увезу тебя я в тундру", "Хава нагила" и другие). Глядя на такое зрелище, не верилось, что здесь могут зародиться серьезные протестные настроения.

– Люди, вы почему в желтом? Вы кришнаиты? – выкрикивали пришедшие на митинг.

– Так це провокація, хіба не зрозуміло?! – негодовала пенсионерка с табличкой "Імпічмент" на груди.

– Дамочка, мы из федерации спортивной ходьбы, – оправдывалась одна из "кришнаиток".

– Так а чому біля Шевченка, коли в нас тут збори? Йдіть на стадіон. Вас шо, Порошенко з Луценком заслали, шоб наш марш зірвати?

– Мы тут каждую неделю, уже 11 лет. Мы, между прочим, тоже патриоты. Будьте здоровы!

– Я здорова. Це вам треба до невропатолога!

"Шоколад растает"

В парке Шевченко собрались люди преимущественно зрелого возраста. Некоторые флаги и таблички с надписями городов выдавали приезжих: "Винница", "Умань", "Новая Одесса", "Черкассы". Но визуально казалось, что представителей регионов в этот раз (первый марш прошел 3 декабря) было немного меньше. Зато больше пришло киевлян.

В толпе доминировали государственные флаги и красно-черные стяги, плакаты со скабрезными выпадами в адрес Петра Порошенко. Другой символики, кроме редких эмблем "РНС", "Свободы", нашивок "УНА-УНСО" и "Донбасса", не наблюдалось.

– Нам набридла брехня влади. Вони тільки замилюють очі. А головне те, що крадуть. Уся верхівка на чолі з Порошенком обікрала країну вже до нитки, – пояснил Анатолий Зубко свое участие в митинге.

– Власть занесло не туда, – объяснил УП киевлянин Виктор Еременко суть своего протеста. – Аресты неугодных, борьба с антикоррупционерами.

Лично я – не "михобот". Когда он пересекал границу – нарушил законы страны, в которой хочет сделать политическую карьеру. Я не в восторге от этого. Но то, как сейчас проявляет себя Порошенко, никуда не годится.

Елена Самусева привела на митинг сыновей – 9-летнего Илью и 11-летнего Артема. Мальчики держали в руках самодельные плакаты, один из которых загадочно гласил: "Сонце встає – шоколад розтає!"

Артем, державший этот образчик самиздата, вначале пытался витиевато пояснить его суть: "Це означає… щоб люди побачили… та все зрозуміли".

Но после одобрительной улыбки и подсказки мамы юный революционер осмелел.

– Цей плакат означає, що правда встає, а Порошенко зникне. Він знищує Україну. Треба його міняти. На доброго. Чесного. У нас у країні дуже багато добрих та чесних, – объяснил чуть более доходчиво мальчик.

Слеза первой леди

От парка Шевченко до Майдана Независимости колонна дошла меньше чем за час. За это время она значительно окрепла, людей в строю прибавилось. Протестующие выкрикивали: "Банду – геть!", "Київ, вставай!", "Імпічмент!", "Мише – волю!"

По всему пути марш сопровождала машина с надписью "Взрывотехническая служба" и с десяток кинологов с собаками и металлоискателями. Они обыскивали припаркованные авто, проверяли обочины.

В отсутствие арестованного Саакашвили колонну возглавили нардепы Егор Соболев, Владимир Парасюк и Семен Семенченко. Троица находилась в хорошем настроении, ярче всех сиял Парасюк. Было заметно, что он попал в родную стихию.

Депутаты выступали в роли заводил, внеся в набор лозунгов свежую струю. "Україна – без олігархів!", "Руки геть від НАБУ!" – подхватывала толпа за VIP-протестующими с мандатами. Кто-то в шутку пытался запустить в эфир неожиданный лозунг: "Парасюка – в президенты!"

Несмотря на начавшийся дождь со снегом, люди на Майдане не разошлись. "Гвоздем" вече стало выступление Сандры Рулофс, первой леди Грузии с 2004 по 2013 года, супруги Михеила Саакашвили.

Она поблагодарила всех, кто собрался в центре столицы. Люди выкрикивали: "Сандра! Сандра!"

– Мы хотим, чтобы люди жили лучше, чем последние четыре года. Порошенко много обещал. Возможно, он хотел, но не смог. Политика – это не бизнес, люди – не товар, – заявила философично Рулофс.

– Они пересекли "красную линию", – добавила она, срывая аплодисменты Майдана.

Сандра Рулофс, первая леди Грузии с 2004 по 2013 года, супруга Михеила Саакашвили

"За миллион!"

Одним из самых актуальных "технических" вопросов на вече стало количество участников акции протеста. Официальная версия властей – всего 2,5 тысяч. Хотя на деле такой показатель выглядел заниженным.

С самого начала организаторы со сцены озвучили круглую цифру – 50 тысяч. В дальнейшем именно она разлетелась по соцсетям, благодаря рупору "РНС" в Facebook.

В то же время нардеп Владимир Парасюк на подходе колонны к Майдану в разговоре с корреспондентом УП оценил количество присутствующих приблизительно в 20 тысяч человек. А чуть позже со сцены нардеп Виктор Чумак немного "понизил ставки".

– Зараз практично всі телеканали будуть мовчати, – заявил он. – Будуть говорити, що нас тут було 500, 300, 100 людей. Я просто так навскидку скажу – не менше 15 тисяч. Але нас тут повинно стояти 300, 500, мільйон. За мільйон! І банду геть – теж.

СКРІНШОТ З ВЕБ-КАМЕРИ

Как бы там ни было, прошедший в воскресенье марш претендует на одну из самых массовых и громких акций за последние четыре года в Киеве. Он также стал самой заметной акцией из всех, связанных с именем Михеила Саакашвили.

Когда вече на Майдане заканчивалось, сильный снегопад с дождем только набирал обороты. Казалось, революционный запал сойдет на нет. Но соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе чувственно обратился со сцены, пытаясь затронуть струны душ собравшихся людей.

– Приветствую вас, мой любимый, свободный, честный, достойный народ. До чего же мы докатились? Те люди, которых мы привели к власти, сажают наших друзей, героев, которые своей жизнью защищали Украину. Как мы можем отдать этим людям Мишу? Свободу Мише! – выкрикивал Сакварелидзе, приглашая всех желающих отправиться к СИЗО СБУ.

Организаторы также напомнили людям: нужно собираться каждое воскресенье на вече в центре столицы. Лозунги те же, что и раньше. К ним с недавних пор добавился еще один – "Свободу Саакашвили!"

Сладкая блокада

Вопреки ожиданиям полиции, митингующие с Майдана по домам не разошлись. Во всяком случае, не все.

Колонна двинула к Аскольдовому переулку, туда, где держат под стражей Саакашвили.

Бойцы "спецназа" не оставили протестующим шансов – оградили плотными шеренгами все подходы к зданию СИЗО.

В массе своей люди были настроены миролюбиво. Но некоторых участников марша привлекли яркие вывески магазина Roshen. Супермаркет сладостей вместе с посетителями, среди которых были дети, заблокировали.

Люди бросали в окна снежки, кричали "Порошенко – на нары!" Активисты успокаивали разгоряченную толпу, попросили сделать коридор, чтобы освободить из помещения покупателей.

Страсти у магазина улеглись, когда митингующим дали новую команду – идти к Генпрокуратуре. Здание на Резницкой стало последней протестной точкой в этот воскресный день.

Похоже, организаторы остались довольны акцией. Давид Сакварелидзе у входа в Генпрокуратуру, подводя итоги, предположил, что у Банковой выдался непростой день.

– Порошенко сегодня в шоке. Вы не думайте, что они сейчас отдыхают спокойно. Они нервно листают информационные СМИ и читают доклады СБУ о многотысячном марше. Нас будет все больше и больше, – пообещал он.

Евгений Руденко, УП

Фото: Евгений Руденко