Вбивство Ноздровської. До чого тут люди Саакашвілі, Авакова та шість "причетних"

Найгучніший злочин кінця 2017 – початку 2018 року є успішно розкритим в уяві хіба що високопосадовців з правоохоронних органів та президента. Слідство продовжує своє розслідування. Зібраних доказів на момент бравурних заяв недостатньо, щоб єдиний підозрюваний отримав судовий вирок, запевняють адвокати потерпілої.

Як виявило розслідування автора під час підготовки сюжету програми "Деталі" телеканалу ZIK, слідство отримало інформацію про можливу причетність до злочину щонайменше шістьох осіб, серед яких одна жінка. Усіх їх перевіряють і, можливо, продовжують перевіряти. Також у матеріалах слідчих фігурує щонайменше 4 автівки, які могли використати злочинці.

Та й офіційна версія вбивства Ірини Ноздровської не виглядає бездоганно. Суперечності містяться чи не у всіх найважливіших моментах справи: час та місце вбивства, кількість злочинців та спосіб, у який позбулися тіла.

Також журналістське розслідування розкриває роль політиків у долі Ноздровської.

Зв'язок Ноздровської з людьми Саакашвілі

"Звідки така увага до цієї справи? У нас десятки інших вбивств!" – обурювався прокурор на судовому засіданні, коли обирали запобіжний захід підозрюваному в скоєнні злочину Юрію Россошанському.

І дійсно – далеко не всі навіть зухвалі та жорстокі вбивства привертають увагу всіх центральних телеканалів. І далеко не про кожне розслідування вбивства керівники парвоохоронних органів звітують особисто перед президентом.

Можливо, однією з причин, чому справою почали перейматися в найвищих владних кабінетах, стала заява Міхеіла Саакашвілі.

"Ирина Ноздровская, которая погибла, это был очень мужественный человек. Она участвовала в моей защите", – заявив Саакашвілі 10 січня після допиту в СБУ.

Один з його адвокатів, до якого звернувся автор, нічого не зміг розповісти про участь Ноздровської в захисті Саакашвілі.

Але певний зв'язок з екс-президентом Грузії таки є.

Ірина працювала в громадській організації "Рух боротьби з корупцією". Цю організацію називає своєю Іван Лозовий. Він є одним з трьох засновників цього руху та соратником Саакашвілі.

Саакашвілі та Лозовий, 30.07.2017 Ivan Lozowy

Цим хоч і непрямим зв’язком Ноздровської з Саакашвілі джерело автора пояснює, чому поліція не почала розшук зниклої одразу, а згодом підняла всі можливі сили. 29 грудня в керівництві правоохоронців була версія, що зникнення Ірини – це інсинуація.

"Пам'ятаєте, що у справі Саакашвілі оприлюднювали інформацію, що він обговорював з соратниками можливе своє зникнення для збурення ситуації в країні? Саме цього згодом і перелякалися в коридорах влади. Що жорстке вбивство юристки, яка довгий час боролася з правоохоронною системою у справі загибелі у ДТП своєї сестри, підніме суспільний гнів і призведе до масових протестів", – розповідає співрозмовник "Української правди".

Протест дійсно відбувся.

Другого січня під обласним главком зібралися невдоволені. Але продовження вулична акція не отримала.

Тоді на акції помітили й інших соратників Саакашвілі. Зокрема, вони використовували для своїх виступів відомий музмобіль, який раніше засвітився чи не на всіх маршах та мітингах екс-президента Грузії.

З фб-групи "Найти убийц Ноздровской Ирины"

Зв'язок Ноздровської з людьми Авакова

Вбивство Ноздровської могло пройти по українських медіа дещо з іншим акцентом. Якби на самому початку журналісти звернули увагу не на її правозахисний досвід, а на формальний статус помічника народного депутата. А саме – депутата "Народного фронту" – Тетяни Чорновол.

"Фактично не вона була моєю помічницею, а я була помічником у справі відновлення справедливості по вбивству її сестри", – пояснила в інтерв'ю нардеп Тетяна Чорновол.

Їхня історія знайомства почалася в часи Майдану.

"Колись вона працювала юристом "схемщика" Антона Яценка, – згадує Чорновол. – Під час Майдану в неї зіграло почуття справедливості, і вона кинула роботу, пішла на Майдан. Тоді вона прийшла до мене, розповіла, що допоможе з матеріалами для журналістських розслідувань по корупціонеру. Після Майдану завдяки їй вдалося зруйнувати схему Антона Яценка з монополізації сфери оцінки. Під час цієї співпраці її життю погрожували. Сам Антон Яценко їй дзвонив".

Після цього шляхи Чорновол та Ноздровської розійшлися. Але коли в ДТП загинула молодша сестра Ірини, вона знову зустрілася з Тетяною.

"Я оформила її помічницею, щоб справу вбивства її сестри не було поховано. Як депутат я могла робити депутатське звернення. Так було швидше працювати. Вона фактично сама "тягнула" справу своєї сестри, вона, а не правоохоронці. І могли подумати, що, прибравши її, можна позбутися проблем", – пояснює Чорновол.

30 грудня 2017-го Чорновол дізналася про зникнення Ноздровської. Тоді, каже, телефонувала керівнику обласної поліції. Той мало що розповів, але запевнив, що "у слідства є кінці".

Загалом нардеп вважає, що правоохоронці спрацювали оперативно.

"Я не скажу, як би це грубо не звучало, що справа була складною. Мотиви були відомі з самого початку. Вона постійно перебувала під такою загрозою", – каже Чорновол.

Версія та суперечності

Суд ще не виніс рішення про арешт Россошанського, а Петро Порошенко на зустрічі з секретарем РНБО та заступниками Нацполіції вже заявив, що резонансне вбивство розкрито.

З сайту Адміністрації президента України

Майже одночасно з президентом соратник Авакова Антон Геращенко закликав нагородити поліцейських, які особливо відзначилися під час розкриття цього резонансного злочину.

По суті, суспільству запропонували повірити в таку версію.

29 грудня Россошанський напідпитку випадково зустрів Ноздровську на зупинці в селі Демидів, де вони жили на одній вулиці. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік завдав Ірині смертельних ударів ножем, після чого відніс тіло до річки, покинув його там, а одяг жінки спалив.

З цією версію, виписаною в підозрі, погодився і сам Россошанський.

І все б нічого, але:

а) у неї не вірять рідні загиблої та підозрюваного;

б) сторона постраждалої вказує на явні суперечності;

в) слідству бракує доказів;

г) відкриті ухвали суду вказують, що слідство отримало інформацію, яка може свідчити про причетність до злочину інших чоловіка та жінки, а також про використання автомобіля.

Чому при цьому Россошанський погоджується на найпростішу версію злочину?

Тут може бути щонайменше два пояснення.

Перше – син. Він нині перебуває в СІЗО, чекає остаточного вироку у справі загибелі в ДТП молодшої сестри Ірини Ноздровської. Саме Россошанський-молодший був за кермом автівки, яка насмерть збила жінку. З одного боку батька можуть шантажувати, що з сином може щось статися. З іншого, правоохоронці можуть запропонувати йому угоду: у справі з вбивством він бере все на себе, а в справі його сина обвинувачення йде на пом'якшення вироку і той виходить з-за грат за амністією.

Друге – кваліфікація злочину. У підозрі вказано умисне вбивство – п.1 ст.115 Кримінального кодексу, можливе покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.

Якщо буде доведено, що вбивство скоєно групою осіб за попередньою змовою – то це вже 2-й пункт цієї статті і позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Але якщо в суді захисту вдасться довести, що вбивство скоєно в стані сильного душевного хвилювання, то це буде 116-а стаття Кримінального кодексу і лише до 5 років позбавлення волі або обмеження волі.

Тепер розберемо обставини злочину.

На карті: З – зупинка, на якій зазвичай виходила з маршрутки Ноздровська, М – найближчий магазин, Р – двір Россошанських, Н – двір Ноздровських, МВ – місце, де нібито тіло вбитої було викинуто, МЗ – місце, де тіло вбитої знайшли, жовтим позначений ймовірний шлях підозрюваного з тілом вбитої

Місце вбивства

Публічно правоохоронці заявляють, що місцем вбивства є зупинка по вулиці Сонячна (колишня Радянська), на якій Ноздровська вийшла з маршрутки. При цьому до моменту виходу статті так і не повідомлено, чи є свідки, що жінка їхала з Києва на маршрутці і вийшла з неї саме на цій зупинці. Єдине, що В'ячеслав Аброськін згадував, – що один з водіїв бачив Ноздровську в черзі до маршрутки на зупинці в Києві біля станції метро "Героїв Дніпра".

Отже, місце вбивства вказував лише підозрюваний.

У довідці про смерть вказана причина смерті – крововтрата. Адвокат потерпілої Олександр Панченко наполягає, що в такому випадку на місці злочину мало б бути багато крові. Навіть попри те, що того вечора йшов дощ.

"Кров – це не фарба, вона не змивається. Це доволі густа субстанція, вона починає згортатися, пластами йде. На вказаному місці вбивства рідні були десь через 15-30 хвилин після часу, який Россошанський називає часом вбивства", – пояснив Панченко в розмові з автором.

Час вбивства

У довідці про смерть вказана дата – 29 грудня. У суді прозвучало, що на зупинці Ноздровська вийшла о 17.30. Попри це з часом вбивства є суперечності, запевняє адвокат потерпілої Анатолій Худяков.

"На допиті Россошанський каже один час вбивства, на слідчому експерименті фіксується інший час, а радіорозвідка показує третій час. Розбіжності – не години, це хвилини. Але хвилини пов’язані з розносом територіально.

Радіорозвідка дає час та місце розташування одне, Россошанський розказує цей час і місце інше. Згідно з матеріалами справи, місце знаходження прив’язано до конкретної вулиці, а ця вулиця розташована за 2-2,5 км від місця вбивства. І це не є місце проживання. І це не має стосунку до звичайного маршруту пересування", – розповів Худяков.

При цьому досі ні адвокати, ні рідні загиблої не отримали висновки судмедекспертизи. Однією з причин може бути те, що слідство проводить багато експертиз. Так, експертиза тканин може тривати півтора місяці.

"Дійсно цікаво, чи вбивство відбулося безпосередньо коли Ірина приїхала, і на зупинці була суперечка, і одразу це все призвело до злочину? Чи все ж таки ніхто не чув її крику, тому що вона зустріла якихось людей, яких знала, і вони пішли, можливо, для якоїсь серйозної розмови, і далі це вже відбулося. І, можливо, це була не одна людина. Щоб відтворити ці речі, потрібно знати час. Але час з точністю до години встановити вже не вдасться. Тому що судмедекспертиза проводилася через 2,5 доби після смерті, і тіло було у воді. Точність може бути до доби, а не з точністю до години", – розповіла в коментарях телеканалу ZIK юрист-кримінолог Анна Маляр.

Де подівся сват?

Зі свого будинку Россошанський нібито вийшов зі своїм сватом, з яким разом пиячили. У протоколі йдеться, що чоловіки випили пляшку горілки ємності 0,5 літра та пляшку 0,25 літра.

Після цього – чи то пішли в магазин за пивом, чи то підозрюваний проводив свата, а потім планував зайти в магазин.

Тут варто зазначити, що всередині магазину ведеться відеоспостереження. На відео з цієї камери можна побачити, хто заходив до магазину, і хто міг перебувати в цей час біля місця злочину.

Сторона потерпілої переповідає оприлюднені свідчення свата: "Був дуже п’яний, впав та заснув коло свого будинку, коли йшов додому. Хтось його помітив, почав будити. Почала лаяти собака, це почула його дружина та забрала додому".

Чи міг підозрюваний сам перенести тіло?

Версія з перенесенням тіла підозрюваним піддається найбільшому сумніву. І не лише через його стан сп’яніння.

Навіть дружина Россошанського в коментарях журналістам запевняє, що її 64-річний чоловік не в такій фізичній формі, щоб нести тіло жінки. А з офіційного місця злочину до місця, де нібито тіло було викинуто в річку, – більше 1 кілометра.

Правоохоронці запевняють, що на слідчому експерименті підозрюваний проніс цим шляхом іншу людину.

Натомість 14 січня своє відтворення подій провели адвокати потерпілої. І повідомили автору, що після цього в них виникло ще більше запитань до цієї версії. Самі запитання вони не озвучили.

Один із рідних загиблої висловив свою думку – що на зупинці Ноздровську чекали з машиною. Коли вона вийшла, її скрутили, закрили рота і кудись вивезли.

Ті, хто бачив тіло, коли його тільки знайшли, розповідають, що воно було зігнуте. Така поза, наче людину або несли через плече, або перевозили.

Як тіло перемістилося в річці?

14 січня з адвокатами на місце виїхала юрист-кримінолог Анна Маляр. Зокрема, вони оглядали річку, у якій знайшли тіло. Після цього висловили свої сумніви, що тіло могло спуститися вниз за течією.

"Перші кілька днів тіло має негативну плавучість. Поки не почалися гнійні процеси, у тканині немає кисню, тіло йде на дно. Тоді було, по-перше, холодно, по-друге – мало часу пройшло (менше 3 діб – УП). Тому плавучість була негативна. Плюс у тій річці багато коряг та гілок дерев, за які тіло могло б зачепитися, якби пливло. Ну і викинули тіло в такому місці, щоб нікуди не випливло. Таке зазвичай робиться, щоб тіло знайшли", – розповів автору адвокат потерпілої Олександр Панченко.

"Річка не пряма, не широка, у деяких місцях заросла травою, на 99% річка непрохідна, якщо щось туди кинути, воно не пропливе", – каже адвокат потерпілої Анатолій Худяков.

"Навіть якщо було більше води, там поріг за порогом, річка не пряма, багато поворотів. Там злочин не приховаєш, дуже маленька річка, тіло буде видно навіть на дні. Це не місце, де можна сховати тіло", – додала Анна Маляр.

Сумнівів, що тіло викинули в одному місці, а знайшли в іншому, додає ще одна деталь. На місці знахідки зафіксовані сліди від колес автівки, які вказували на те, що саме тут машина розгорталася – сліди були у вигляді "галочки".

Річка в районі місця, де знайшли тіло загиблої З фб-групи "Найти убийц Ноздровской Ирины"

Інші суперечності

У суді прокурор оголосив, що підозрюваний частину доказів знищив, а частина – прихована.

Вважається, що серед знищених доказів – одяг загиблої. За свідченнями підозрюваного, він роздягнув жертву на березі, приніс одяг додому та спалив.

Але тут виникає питання: де подівся золотий ланцюжок? Розплавитися він не міг.

Взуття загиблої мало багато гуми. У разі, коли його спалювали, мав залишитися відповідний запах у приміщенні. Чи зафіксовано в будинку Россошанського докази того, що там спалювали одяг, невідомо. Матеріали слідства адвокатам не надали.

Суперечливими також є свідчення самого Россошанського. Він не пам’ятає, була вбита в шапці чи ні, на її верхньому одязі він розстібував ґудзики чи застібку-блискавку, розбив телефон об ногу чи об камінь, згадує лише 3-4 удари, які завдав жертві.

По суті, окрім свідчень підозрюваного, правоохоронці озвучили лише два важливих докази. Це знаряддя вбивства – ніж, який знайшли в річці, і який містить ДНК Ноздровської. А також на вбитій після тривалого перебування тіла у воді знайшли епітелій з ДНК Россошанського.

Знаряддя вбивства З матеріалів справи

Окрім смертельних поранень в шию та обличчя, про які відкрито говорять, на тілі загиблої також є щонайменше один поріз руки.

Але найцікавіше автору стало відомо 13 січня.

За інформацією джерела в правоохоронних органах, тіло не одразу кинули в річку. Спочатку воно пролежало в таємному місці. І вже потім на автівці його вивезли та викинули в річку. І в епізоді приховування тіла загиблої в підозрюваного був щонайменше один спільник, якого продовжує шукати слідство.

Кого шукає слідство?

Автор проаналізував ухвали Вишгородського райсуду в цій справі. Загалом станом на 13 січня оприлюднено 17 документів.

Так, першою ухвалою від 3 січня слідству надали доступ до інформації про з'єднання 5 номерів телефонів, які, за версією слідства, відслідковували за місцем виявлення трупа та за місцем роботи Ноздровської на Банковій.

У другій ухвалі йдеться, що слідство отримало інформацію, яка може свідчити про причетність до злочину громадянина України, уродженця села Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. На судовому засіданні було оголошено, що Россошанський – уродженець міста Чернівці.

У третій ухвалі слідчий згадує жінку, яка також може бути причетна до злочину.

Ще з однієї ухвали випливає, що причетність до злочину може мати чоловік, анкетні дані якого приховані.

Наступна ухвала – від 3 січня. У ній ідеться про допитаного свідка, що спілкувався з Ноздровською, з якою "працював на автобазі Верховної Ради України".

29 грудня він дізнався від батька загиблої, що та не повернулася додому. Після цього на своєму автомобілі "Део Ланос", д.н.з. АМ 80098 ВЕ виїхав до метро "Героїв Дніпра" на пошуки Ноздровської, а далі – до села Демидова. Слідчий вказує, що цей свідок міг надати недостовірні дані і бути причетним до кримінального правопорушення.

Однією з наступних ухвал вже 4 січня суд надав дозвіл слідству на арешт та тимчасове вилучення ноутбука марки "Dell", яким в офісі Громадської організації "Рух боротьби з корупцією" користувалася Ноздровська.

Також 4 січня суд задовольнив клопотання слідства про арешт майна, а саме вилучення речей з сірого автомобіля ЗАЗ TF 69Y0 2011 року випуску, власник якого проживає в місті Бердичів Житомирської області, і з яким до свого зникнення спілкувалася Ноздровська.

Слідчі оглянули та вилучили частину речей також з автомобіля дружини Россошанського, йдеться в ухвалі суду від 4 січня. На її автомобілі марки "Форд С-МАХ" встановлено шини, які мають схожий протектор до шин, знайдених на місці виявлення тіла Ноздровської.

Уже 5 січня суд виніс ухвалу, у якій фігурує ще один автомобіль. Йдеться про авто марки "ВАЗ 21124 ЗНГ" 2005 року випуску чорного кольору. Він належить родині колишнього чоловіка молодшої сестри Ноздровської.

Остання мала серйозний конфлікт з чоловіком. Після загибелі сестри судилася за опікунство над її дитиною – племінником Матвієм. Суд дозволив Ноздровській брати племінника додому лише двічі на тиждень. Батька дитини в себе на ФБ-сторінці Ноздровська називала "Іудою". Усе через те, що він відмовився від претензій до Россошанського-молодшого, який був винуватцем смертельної ДТП.

За це, подейкують у селі, отримував від родини Россошанських грошові виплати "на дитину". Ті сподівалися, що таким чином допоможуть винуватцю ДТП уникнути відповідальності.

В останній ухвалі, датованій 8 січня, згадується ще один можливий причетний до злочину.

Розписка колишнього чоловіка молодшої сестри Ноздровської, що він не має претензій до Дмитра Россошанського, який скоїв смертельну ДТП

Як бачимо, слідство перевіряло чи продовжує перевіряти причетність до злочину щонайменше шести осіб.

Натомість суспільству вже оголосили про успішне завершення розслідування.

З цим категорично не погоджується сторона постраждалої. Адвокати та родичі вважають, що доказової бази недостатньо для успішного судового процесу, що правоохоронці мають перевірити й інших можливих учасників злочину.

Поки ж, кажуть, слідство пішло найпростішим шляхом. Збурене на початку року суспільство вимагало справедливості "тут і зараз". І щоб заспокоїти громадськість та відзвітувати перед високопосадовцями, слідство взяло того, на кого найгучніше вказували.

PS Уже коли цей матеріал був готовий до публікації, на зв’язок вийшов один з тих, чию причетність до злочину перевіряло слідство. Власник номеру надіслав автору СМС "Алексей, звонили мне, уточните. Андрей".

Додаткові пошуки автора встановили, що цією людиною є Андрій Хілько

За інформацією джерела, ця людина з’явилася в оточені Ноздровської 20-21 грудня, чоловік пропонував схеми, як допомогти в суді по племіннику. Після зникнення Ірини через її доньку Анастасію Хілько він наполегливо прагнув отримати доступ до її ноутбука.

"До нього всі з осторогою ставляться, він швидко зблизився і втерся в довіру. І є підозра, що це було ще й на особистому ґрунті. Він відпрацьовувався (слідством –УП). Як і її колишній молодий чоловік, якого затримували і допитували",– повідомило джерело.

Андрій Хілько, Ірина та Анастасія Ноздровські, 27 грудня 2017 З ФБ-сторінки Andrii Khilko

Зранку 30 грудня Андрій Хілько створив у мережі Facebook групу з пошуку Ірини Ноздровської. Того ж дня він розмістив у ФБ відео, яким ніби підтверджується стеження за ним. Пізніше член громадської ради при поліції Києва Дмитро Федоренко закинув Хільку, що той може бути причетний до злочину і ще "информационные потоки в ФБ монетизировать умудрился". Пізніше Хілько передав права адміністратора ФБ-групи іншим користувачам.

Олексій Братущак, для УП