The Guardian: Слідчі прийшли до висновку, що MH17 збили з території бойовиків

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Середа, 28 вересня 2016, 00:32

Міжнародна слідча комісія, ймовірно, назве місце, звідки було випущено ракету "Бук", що збила Боїнг MH17, територію, підконтрольну бойовикам.

Про це пише The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела.

За їхніми даними, слідчі по картах Google вкажуть точне розташування ракети "Бук" - територія, недалеко від населеного пункту Сніжне Донецької області, підконтрольного сепаратистам. Ракету на Донбас доставили з 53-й зенітної ракетної бригади, що базується в російському місті Курськ.

Офіційні результати розслідування будуть опубліковані в середу, 28 вересня.

Як відомо, пасажирський "Боїнг-777" компанії "Малайзійські авіалінії", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в зоні збройного конфлікту в Донецькій області. Загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу – громадяни 10 держав. Близько двох третин з них були підданими Нідерландів.

У РФ причетність до атаки на MH17 заперечують. Росія спочатку заявляла, що малайзійський боїнг був атакований українським літаком, потім в РФ з'явилася версія, що стріляв український "Бук", проте називалася територія, яка все одно тоді перебувала під контролем бойовиків.

Згідно з розслідуванням організації Bellingcat, Боїнг збили російські військові. Також експерти Bellingcat стверджують, що надані раніше Росією дані щодо цієї катастрофи були підроблені.

Теми: катастрофи Росія
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