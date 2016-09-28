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The Guardian: Следователи пришли к выводу, что MH17 сбили с территории боевиков

Среда, 28 сентября 2016, 00:32
The Guardian: Следователи пришли к выводу, что MH17 сбили с территории боевиков

Международная следственная комиссия, вероятно, назовет место, откуда была выпущена ракета "Бук", сбившая Боинг MH17, территорию, подконтрольную боевикам.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, следователи по картам Google укажут точное расположение ракеты "Бук" - территория, недалеко от населенного пункта Снежное Донецкой области, подконтрольного сепаратистам. Ракету на Донбасс доставили из 53-й зенитной ракетной бригады, базирующейся в российском городе Курск.

Официальные  результаты расследования будут опубликованы в среду, 28 сентября.

Как известно, пассажирский "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в зоне вооруженного конфликта в Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа – граждане 10 государств. Около двух третьих находившихся на борту людей являлись подданными Нидерландов.

В РФ причастность к атаке на MH17 отрицают. Россия сначала заявляла, что малазийский боинг был атакован украинским самолетом, потом в РФ появилась версия, что стрелял украинский БУК, однако называлась территория, все равно тогда находилась под контролем боевиков.

Согласно расследованию организации Bellingcat, Боинг сбили российские военные. Также эксперты Bellingcat утверждают, что предоставленные ранее Россией данные относительно этой катастрофы были подделаны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: MH17ДонбассРосcиякатастрофывойна
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