У РФ не повірять у звіт по МН17, якщо він не співпаде з їхньою версією

3153 перегляди
1
Середа, 28 вересня 2016, 08:51

У Росії до опублікування проміжних результатів розслідування атаки на рейс МН17 вже відмовляються визнавати звіт, якщо в ньому точкою відправлення БУКа буде Сніжне, підконтрольне бойовикам.

Про це пише російська газета Ведомости з посиланням на джерела, близькі до Міноборони.

"Якщо в звіті комісії з кримінального розслідування, як і раніше, точкою пуску буде названо Сніжне, а ракетою вже списана в ЗС Росії 9М38, то тим самим буде просто відтворена колишня версія технічного звіту, де по суті містилися ті ж самі дані, що означало, що провина покладається на сепаратистів", - пише газета з посиланням на джерела.

"Для російської сторони все це не буде переконливим, оскільки характерних для вражаючих елементів цієї "старої" ракети отворів їй так досі не надали, сказав він", - додали у виданні, посилаючись на співрозмовника.

Як відомо, всі міжнародні розслідування, незалежні один від одного прийшли до висновку, що літак був збитий ракетою з установки БУК, завезеної бойовикам з Росії.

У РФ наполягали, що пасажирський літак був збитий українським військовим літаком, однак потім відмовилися від цієї версії. Тепер в РФ наполягають, що літак був збитий з установки БУК, з території, підконтрольній силам АТО.

Пасажирський "Боїнг-777" компанії "Малайзійські авіалінії", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в зоні збройного конфлікту в Донецькій області. Загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу – громадяни 10 держав. Близько двох третин з них були підданими Нідерландів.

У РФ причетність до атаки на MH17 заперечують. Росія спочатку заявляла, що малайзійський боїнг був атакований українським літаком, потім в РФ з'явилася версія, що стріляв український "Бук", проте називалася територія, яка все одно тоді перебувала під контролем бойовиків.

Згідно з розслідуванням організації Bellingcat, Боїнг збили російські військові. Також експерти Bellingcat стверджують, що надані раніше Росією дані щодо цієї катастрофи були підроблені.

Теми: MH17 катастрофи Росія Донбас війна
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У Нідерландах оприлюднять доповідь про зброю, з якої збили MH17 28 вересня 2016, 08:59
У Фінляндії провели експеримент щодо MH17: лайнер збили з російського Бука 28 вересня 2016, 08:27
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 193.17.75.---Zi_shody128.09.2016 10:30
Нет, ну согласно поговорке: ты им сцы в глаза, а они говорят "Божья роса"))))
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
"Нормандська четвірка" обговорить Мінськ – джерело
Бойовики били біля Станиці Луганської, де збираються відводити війська
Марчук назвав дев'ять "неприємних реалій" про війну на Донбасі
The Guardian: Слідчі дійшли висновку, що MH17 збили з території бойовиків
Усі новини
6 кінопрем'єр жовтня

"Син Саула", "Мій друг Борис Нємцов" і "Дівчина в поїзді"

Посміхніться

Художник із своїми дітьми рік розмальовував камінці, щоб розкидати їх по місту