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У РФ не повірять у звіт по МН17, якщо він не співпаде з їхньою версією

Середа, 28 вересня 2016, 08:51

У Росії до опублікування проміжних результатів розслідування атаки на рейс МН17 вже відмовляються визнавати звіт, якщо в ньому точкою відправлення БУКа буде Сніжне, підконтрольне бойовикам.

Про це пише російська газета Ведомости з посиланням на джерела, близькі до Міноборони.

"Якщо в звіті комісії з кримінального розслідування, як і раніше, точкою пуску буде названо Сніжне, а ракетою вже списана в ЗС Росії 9М38, то тим самим буде просто відтворена колишня версія технічного звіту, де по суті містилися ті ж самі дані, що означало, що провина покладається на сепаратистів", - пише газета з посиланням на джерела.

"Для російської сторони все це не буде переконливим, оскільки характерних для вражаючих елементів цієї "старої" ракети отворів їй так досі не надали", - додав співрозмовник видання.

Як відомо, всі міжнародні розслідування, незалежні один від одного прийшли до висновку, що літак був збитий ракетою з установки БУК, завезеної бойовикам з Росії.

У РФ наполягали, що пасажирський літак був збитий українським військовим літаком, однак потім відмовилися від цієї версії. Тепер в РФ наполягають, що літак був збитий з установки БУК, з території, підконтрольній силам АТО.

Пасажирський "Боїнг-777" компанії "Малайзійські авіалінії", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в зоні збройного конфлікту в Донецькій області. Загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу – громадяни 10 держав. Близько двох третин з них були підданими Нідерландів.

У РФ причетність до атаки на MH17 заперечують. Росія спочатку заявляла, що малайзійський боїнг був атакований українським літаком, потім в РФ з'явилася версія, що стріляв український "Бук", проте називалася територія, яка все одно тоді перебувала під контролем бойовиків.

Згідно з розслідуванням організації Bellingcat, Боїнг збили російські військові. Також експерти Bellingcat стверджують, що надані раніше Росією дані щодо цієї катастрофи були підроблені.

Теми: MH17катастрофиРосіяДонбасвійна
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