США: доповідь щодо MH17 - крок до притягення винних до суду

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Четвер, 29 вересня 2016, 01:07

Держдеп США вітає проміжну доповідь Міжнародної спільної групи з розслідування аварії "Боїнга" MH17 і висловився за притягнення до відповідальності винних у загибелі людей.

Про це йдеться в заяві офіційного представника держдепартаменту США Джона Кірбі.

"Проміжні висновки Групи підтверджують заяву, зроблену Державним Секретарем Керрі у наступні дні після трагедії, що МН17 був збитий ракетою класу земля-повітря зенітно-ракетного комплексу "Бук", запущеною з території у східній Україні, яка була підконтрольна проросійським бойовикам", - заявив Кірбі.

Він підкреслив, що у звіті Спільної слідчої групи сказано, що зенітно-ракетний комплекс "Бук" був ввезений з території РФ на контрольовану сепаратистами територію на сході України, а після збиття літака його знову вивезли в Росію.

"Хоча ніщо не зможе пом’якшити сум тих, хто втратив своїх близьких у той трагічний день, це оприлюднення інформації є ще одним кроком до встановлення правосуддя щодо осіб, відповідальних за вчинення цього жахливого нападу", - сказав Кірбі.

У Держдепі запевнили, що США продовжать працювати зі Спільною Слідчою Групою над проведенням розслідування і закликали інші держави, які можуть надати допомогу, також забезпечити повне співробітництво з метою притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялолся, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії. 

Теми: США MH17 катастрофи
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