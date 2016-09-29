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США: доклад по MH17 - шаг к привлечению виновных к суду

Четверг, 29 сентября 2016, 01:07

Госдеп США приветствует промежуточный доклад Международной совместной группы по расследованию аварии "Боинга" MH17 и высказался за привлечение к ответственности виновных в гибели людей.

Об этом говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Джона Кирби.

"Промежуточные выводы Группы подтверждают заявление, сделанное Государственным Секретарем Керри в последующие дни после трагедии, МН17 был сбит ракетой класса земля-воздух зенитно-ракетного комплекса "Бук", запущенной с территории в восточной Украине, которая была подконтрольна пророссийским боевикам", - заявил Кирби.

Он подчеркнул, что в отчете Совместной следственной группы сказано, что зенитно-ракетный комплекс "Бук" был ввезен с территории РФ на контролируемую сепаратистами территорию на востоке Украины, а после сбивания самолета его снова вывезли в Россию.

"Хотя ничто не сможет смягчить скорбь тех, кто потерял своих близких в тот трагический день, это обнародование информации является еще одним шагом к установлению правосудия в отношении лиц, ответственных за совершение этого ужасного нападения", - сказал Кирби.

В Госдепе заверили, что США продолжат работать с Совместной Следственной группой над проведением расследования и призвали другие государства, которые могут оказать помощь, также обеспечить полное сотрудничество с целью привлечения виновных к ответственности.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Следователи собирают информацию о двух фигурантах дела и называют их имена.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАMH17катастрофы
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