Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США: доповідь щодо MH17 - крок до притягення винних до суду

Четвер, 29 вересня 2016, 01:07

Держдеп США вітає проміжну доповідь Міжнародної спільної групи з розслідування аварії "Боїнга" MH17 і висловився за притягнення до відповідальності винних у загибелі людей.

Про це йдеться в заяві офіційного представника держдепартаменту США Джона Кірбі.

"Проміжні висновки Групи підтверджують заяву, зроблену Державним Секретарем Керрі у наступні дні після трагедії, що МН17 був збитий ракетою класу земля-повітря зенітно-ракетного комплексу "Бук", запущеною з території у східній Україні, яка була підконтрольна проросійським бойовикам", - заявив Кірбі.

Він підкреслив, що у звіті Спільної слідчої групи сказано, що зенітно-ракетний комплекс "Бук" був ввезений з території РФ на контрольовану сепаратистами територію на сході України, а після збиття літака його знову вивезли в Росію.

"Хоча ніщо не зможе пом’якшити сум тих, хто втратив своїх близьких у той трагічний день, це оприлюднення інформації є ще одним кроком до встановлення правосуддя щодо осіб, відповідальних за вчинення цього жахливого нападу", - сказав Кірбі.

У Держдепі запевнили, що США продовжать працювати зі Спільною Слідчою Групою над проведенням розслідування і закликали інші держави, які можуть надати допомогу, також забезпечити повне співробітництво з метою притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялолся, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАMH17катастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
Усі новини...
Реклама: