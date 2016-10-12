Питання з обміном Сущенка може вирішити тільки Путін - Фейгін

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Середа, 12 жовтня 2016, 05:28

Російський адвокат Марк Фейгін, який захищає затриманого в Росії за звинуваченням в "шпигунстві" українського журналіста Романа Сущенка, вважає, що звільнення його підзахисного можливо тільки через обмін і вирішити це може виключно президент Росії Володимир Путін.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода"

За його словами, питання про обмін не вирішують ні слідчий у цій справі, ні навіть начальник слідчого управління ФСБ Росії.

"У тій гострій ситуації, в якій перебувають відносини Росії і України, Росії та Заходу, ви ж розумієте, що ніхто не стане звільняти Сущенка просто так. Ось обмін одних на інших – це припустима конструкція. Тому я вважаю, що обмін – це та конструкція, яка припустима в цій ситуації, але просто для неї потрібно створювати умови", - сказав адвокат.

За словами Фейгіна, в російському суді, де справу розглядають як закриту через "державну таємницю", надій на виправдання Сущенка немає.

"Тому, відповідно, я бачу тут тільки політичне рішення, але воно можливе, тільки якщо будуть публічні передумови. Тобто якщо буде обурення тим, що журналіста представили як шпигуна, взяли, заарештували, незважаючи на очевидні публічні факти, – тоді російська сторона значно швидше піде на переговори і зрештою обмін, ніж якщо про нього взагалі нічого не скажуть уже…" - сказав адвокат.

Зокрема, припустив він, такий обмін міг би бути можливий при наявності політичного рішення, на затриману днями в Україні людину, яка, за твердженням Служби безпеки України, є агентом Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Теми: Росія Сущенко
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