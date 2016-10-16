В МВС та СБУ підтвердили: "Моторола" загинув
Інформацію про загибель одного з бойовиків "ДНР" Арсена "Мотороли" Павлова підтвердили в МВС та СБУ України.
Зокрема, речник МВС Артем Шевченко заявив ввечері 16 жовтня: "Терорист Арсеній "Моторола" Павлов - знищений".
"Схоже, що своїми ж подільниками по людиноненависницькому терористичному інтернаціоналу", - додав він.
У свою чергу радник глави СБУ Юрій Тандіт в ефірі телеканалу "112 Україна" зазначив: "Можу підтвердити інформацію про вбивство Арсена Павлова".
"Можу підтвердити інформацію, що людину, яка скоювала злочин проти цілісності України і фактично була нами оголошена у розшук, вбито сьогодні у житловому будинку", - додав Тандіт.
Смерть Мотороли знакова, але в світі ніщо не змінилося і якщо 🇷🇺 почне бомбити Харків, то в Женеві просто відкриється новий трек переговорів— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 16, 2016
Судьба Моторолы весьма предсказуемо завершилась "мочением" в лифте. Судьбы других лидеров боевиков завершатся тем же с небольшими вариациями— Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 16, 2016
Як відомо, раніше російський "Интерфакс" з посиланням на інформоване джерело повідомив про загибель одного з командирів "ДНР" Арсена Павлова з позивним "Моторола".
За даними ЗМІ, у ліфті будинку, де проживав Павлов, спрацював саморобний вибуховий пристрій, а сам бойовик перебував в епіцентрі вибуху та отримав травми, несумісні з життям.
Українська правда