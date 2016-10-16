В МВС та СБУ підтвердили: "Моторола" загинув

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Неділя, 16 жовтня 2016, 23:07

Інформацію про загибель одного з бойовиків "ДНР" Арсена "Мотороли" Павлова підтвердили в МВС та СБУ України. 

Зокрема, речник МВС Артем Шевченко заявив ввечері 16 жовтня: "Терорист Арсеній "Моторола" Павлов - знищений".

"Схоже, що своїми ж подільниками по людиноненависницькому терористичному інтернаціоналу", - додав він.

У свою чергу радник глави СБУ Юрій Тандіт в ефірі телеканалу "112 Україна" зазначив: "Можу підтвердити інформацію про вбивство Арсена Павлова". 

"Можу підтвердити інформацію, що людину, яка скоювала злочин проти цілісності України і фактично була нами оголошена у розшук, вбито сьогодні у житловому будинку", - додав Тандіт. 

Як відомо, раніше російський "Интерфакс" з посиланням на інформоване джерело повідомив про загибель одного з командирів "ДНР" Арсена Павлова з позивним "Моторола".

За даними ЗМІ, у ліфті будинку, де проживав Павлов, спрацював саморобний вибуховий пристрій, а сам бойовик перебував в епіцентрі вибуху та отримав травми,  несумісні з життям. 

Українська правда 

Теми: "ДНР" СБУ МВС тероризм
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IP: 195.242.80.---val mashtak 16.10.2016 23:38
Много чести для этого рускава коми будет, чтобы "погибать", правильнее было бы написать, что эта тварь издохла.
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