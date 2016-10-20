Яценюк у Раді вимагав від Порошенка покарати фракцію БПП

00
1
Четвер, 20 жовтня 2016, 12:38

Колишній прем'єр Арсеній Яценюк вимагає, щоб президент Петро Порошенко негайно зустрівся зі своєю фракцією через непідтримку закону про спецконфіскацію.

Про це він заявив в кулуарах Верховної Ради в четвер, куди він спеціально приїхав для цієї заяви.

"Мене турбує поведінка фракції БПП, коли президент звертається до своєї фракції, а вона дає лише половину голосів … Я думаю, що необхідно в найшвидші терміни, щоб президент зустрівся з фракцією і український парламент нарешті прийняв справедливе рішення", – сказав Яценюк.

"Для того, щоб цей бюджет був виконаний, парламент має виконати свою ключову функцію – встановлення справедливості через прийняття закону, який дає можливість конфіскувати арештовані урядом, який я очолював, 1,5 мільярда американських доларів, які були виведені з країн на 42 офшорні компанії", – заявив Яценюк.

 

Він додав, що його фракція проголосує за висновки профільного комітету щодо державного бюджету на 2017 рік.

"І голосування закону про спецконфіскацію, і голосування за висновки держбюджету є основою для фінансової стабільності. Якщо голосування не відбувається, я це розцінюю, як спробу підірвати уряд. Вже така спроба була, я в цій шкірі був", – додав екс-прем'єр.

Як відомо, у четвер Рада вчергове провалила спробу внести урядовий закон про спецконфіскацію до порядку денного  сесії.

Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив до Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію, що дозволяє в досудовому порядку заарештовувати кошти та інші активи, отримані злочинним шляхом.

Депутати вже пробували раніше включити його у порядок денний, однак з цього нічого не виходило.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальноїконфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Раніше Раді пропонувалися декілька законопроектів про спецконфіскацію майна, вкраденого попередньою владою, однак жоден з них не знаходив підтримки депутатів. Основним аргументом критиків таких законопроектів є побоювання, що він дозволить безперешкодно відбирати майно звичайних людей і вони не зможуть себе захистити.

Олег Шанковський, УП

Теми: Яценюк Порошенко БПП Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гройсман похвалив уряд Яценюка 19 жовтня 2016, 11:45
Яценюк: стріляти на Майдані вирішили після зустрічі Януковича з Путіним 13 жовтня 2016, 13:50
Яценюк прийшов на допит у справі Майдану 13 жовтня 2016, 10:48
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.119.243.---Evgen Loyko20.10.2016 12:52
А каким образом депутаты, которые не голосуют спецконфискацию, представляют себе выполнение бюджета на 2017, если средства с непроголосованной ими спецконфискации в него уже заложены? откуда они планируют взять столько денег?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Троє бійців отримали поранення в зоні АТО за добу – штаб
Аваков попередив, що буде сплеск злочинності
НАБУ перевірило купівлю квартири Заліщук
Єжелю обмежили термін ознайомлення з матеріалами справи
Усі новини
Музика

На основі проекту "Як звучить Україна" створили сервіс української музики

Мій син – гей

Сайт допомагає батькам порозумітися з дітьми ЛГБТ