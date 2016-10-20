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Яценюк в Раде потребовал от Порошенко наказать фракцию БПП

Четверг, 20 октября 2016, 12:38

Бывший премьер Арсений Яценюк требует, чтобы президент Петр Порошенко немедленно встретился со своей фракцией за неподдержание закона о спецконфискации.

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады в четверг, куда он специально приехал для этого заявления.

"Меня беспокоит поведение фракции БПП, когда президент обращается к своей фракции, а она дает лишь половину голосов ... Я думаю, что необходимо в самые быстрые сроки, чтобы президент встретился с фракцией и украинский парламент, наконец, принял справедливое решение", – сказал Яценюк.

"Для того, чтобы этот бюджет был выполнен, парламент должен выполнить свою ключевую функцию – установление справедливости из-за принятия закона, который дает возможность конфисковать арестованные правительством, которое я возглавлял, 1,5 миллиарда американских долларов, которые были выведены из стран на 42 офшорные компании", – заявил Яценюк.

 

Он добавил, что его фракция проголосует за выводы профильного комитета относительно государственного бюджета на 2017 год.

"И голосование закона о спецконфискации, и голосование за выводы госбюджета является основой финансовой стабильности. Если голосование не происходит, я это расцениваю, как попытку подорвать правительство. Уже такая попытка была, я в этой шкуре был", – добавил экс-премьер.

Как известно, в четверг Рада в очередной раз провалила попытку внести правительственный закон о спецконфіскацію в повестку дня сессии.

Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил в Верховную Раду законопроект о спецконфискации, что позволяет в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем.

Депутаты уже пробовали раньше включить его в повестку дня, однако из этого ничего не получалось.

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млн гривен.

Раньше Раде предлагались несколько законопроектов о спецконфискации имущества, украденного предыдущей властью, однако ни один из них не находил поддержки депутатов. Основным аргументом критиков таких законопроектов является опасение, что он позволит беспрепятственно лишать имущества обычных людей и они не смогут себя защитить.

Олег Шанковский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯценюкПорошенкоБППВерховная Рада
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