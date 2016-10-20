Яценюк у Раді вимагав від Порошенка покарати фракцію БПП

Колишній прем'єр Арсеній Яценюк вимагає, щоб президент Петро Порошенко негайно зустрівся зі своєю фракцією через непідтримку закону про спецконфіскацію.

Про це він заявив в кулуарах Верховної Ради в четвер, куди він спеціально приїхав для цієї заяви.

"Мене турбує поведінка фракції БПП, коли президент звертається до своєї фракції, а вона дає лише половину голосів … Я думаю, що необхідно в найшвидші терміни, щоб президент зустрівся з фракцією і український парламент нарешті прийняв справедливе рішення", – сказав Яценюк.

"Для того, щоб цей бюджет був виконаний, парламент має виконати свою ключову функцію – встановлення справедливості через прийняття закону, який дає можливість конфіскувати арештовані урядом, який я очолював, 1,5 мільярда американських доларів, які були виведені з країн на 42 офшорні компанії", – заявив Яценюк.

Він додав, що його фракція проголосує за висновки профільного комітету щодо державного бюджету на 2017 рік.

"І голосування закону про спецконфіскацію, і голосування за висновки держбюджету є основою для фінансової стабільності. Якщо голосування не відбувається, я це розцінюю, як спробу підірвати уряд. Вже така спроба була, я в цій шкірі був", – додав екс-прем'єр.

Як відомо, у четвер Рада вчергове провалила спробу внести урядовий закон про спецконфіскацію до порядку денного сесії.

Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив до Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію, що дозволяє в досудовому порядку заарештовувати кошти та інші активи, отримані злочинним шляхом.

Депутати вже пробували раніше включити його у порядок денний, однак з цього нічого не виходило.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальноїконфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Раніше Раді пропонувалися декілька законопроектів про спецконфіскацію майна, вкраденого попередньою владою, однак жоден з них не знаходив підтримки депутатів. Основним аргументом критиків таких законопроектів є побоювання, що він дозволить безперешкодно відбирати майно звичайних людей і вони не зможуть себе захистити.

Олег Шанковський, УП