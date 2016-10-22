У Путіна заявили, що "нормандська четвірка" не знайшла спільної мови

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Субота, 22 жовтня 2016, 13:08

Речник президента РФ Дмитро Пєсков за підсумками зустрічі "нормандської четвірки" у Берліні констатував, що на даному етапі лідери країн "не знайшли спільної мови", хоча і продемонстрували готовність продовжити роботу у цьому форматі.

Про це Пєсков заявив в інтерв'ю програмі "Вести в субботу" з Сергієм Брильовим на телеканалі Росія 1 (ВГТРК), пише російський Інтерфакс.

"Спільна мова проявляється не так часто, як хотілося б. Її мало - спільної мови", - зазначив речник Путіна. 

За словами Пєскова, "напевно, поки на даній стадії відсутність спільної мови хоча б частково компенсує готовність лідерів продовжувати роботу в форматі "нормандської четвірки", що саме по собі надзвичайно важливо".

Пєсков також розповів, як і на яких мовах спілкуються лідери Росії, Франції, Німеччини та України, коли зустрічаються разом. За його словами, "Порошенко намагається говорити трьома мовами".

Він перескакує чомусь англійською, всі починають запитально переглядатися, але перекладачі філігранно реагують, переводять це і на російську, і на українську. Якісь фрази він (Петро Порошенко) говорить російською", - згадує він.

Що стосується Путіна, то він "жартує німецькою просто по ходу справи з Меркель, у цьому випадку іноді доводиться непросто його помічникам, які не володіють німецькою мовою".

За словами Пєскова, Путін "і по-англійськи може поговорити, він прекрасно використовує англійську для того, щоб переговорити "на ногах" кілька хвилин з Олландом".

Відзначивши відсутність мовних бар'єрів, Пєсков визнав, що про взаєморозуміння цього сказати не можна.

Як відомо, у ході зустрічі "Нормандської четвірки" в ніч на 20 жовтня у Берліні лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод.  Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

Після зустрічі канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що першим є старт процесу виборів, і тільки після цього можна буде говорити про озброєну місію ОБСЄ. Контроль над кордоном Україна отримає в останню чергу, повідомила Меркель.

Глава МЗС України Павло Клімкін пояснив, про що ж саме йшлося у Берліні на зустрічі "нормандської четвірки"  та яких домовленостей було досягнуто

Разом з тим російське видання "Коммерсант" опублікувало матеріал, згідно з яким, Путін залишився незадоволений переговорами в Берліні, а переговори "четвірки" не були успішними.

Також у матеріалі зазначається, що після переговорів сторони озвучили різні версії досягнутих домовленостей.

Окрім того Путін заявив, що українські громадяни, взяті в заручника в зоні АТО, не перебувають на території РФ.

Теми: Путін Росія Донбас Мінські угоди
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IP: 79.61.32.---Andriy Andrukhiv22.10.2016 13:31
То речник путіна чи якийсь ідіот.То нема нічог мудрішо розказати на телеканалі .маски шоу.
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