Дружина Саакашвілі передумала балотуватися у парламент Грузії

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Неділя, 23 жовтня 2016, 15:42

Сандра Руловс - дружина екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, кандидат у мажоритарні депутати від партії "Єдиний національний рух", заснованої ним - зняла свою кандидатуру з другого туру парламентських виборів у Грузії. 

Як повідомляє агенція "Грузия Online", про це Руловс заявила в ексклюзивному інтерв'ю "Одіші Ньюс".

Згідно із законодавством, ім'я Руловск, як і раніше, буде значитися у бюлетенях другого туру.

"Хочу подякувати виборцям за довіру і завойовану перемогу, яку, на жаль, вкрали не тільки 8 жовтня, але і вчора. Всі знають, що я перемогла у першому турі, тому вважаю образою вихід у другий тур на тлі цих несправедливих т.зв. демократичних виборів", - зазначила вона. 

Руловс зазначила, що не вважає, що має брати участь у другому турі.

"У всьому Зугдіді дуже погана ситуація - створено злодійські, кримінальні умови і тиск, і я не бажаю, щоб у цих людей були ще проблеми... Я знаю, що я перемогла і, виходячи з цього, жителів Зугдідського муніципалітету будуть підтримувати у будь-якому випадку", - зазначила Руловс.

Також вона заявила, що фальсифікація "мала місце не лише у Зугдіді, а й у всій Грузії".

"Я здивована оцінками міжнародних організація (за винятком деяких), не дивлячись на те, що все більше відеоматеріалів поширюється, де добре видно порушення (під час першого туру виборів). Це фальсифікація, визначити масштаби якого неможливо - це було всюди", - заявила вона. 

22 жовтня пройшли повторні вибори першого туру у низці населених пунктів Західної Грузії, де балотувалася Сандра Руловс. Її опонент від "Грузинської мрії" набрав трохи більше 48%. Різниця між лідером і Руловс склала близько 900 голосів.

Як відомо, участь у виборах до парламенту дев'ятого скликання брали 19 партій, у т.ч. заснована Саакашвілі "Єдиний національний рух", 6 виборчих блоків та незалежні кандидати. 

Саакашвілі заявляв, що має намір повернутися до Грузії.   Згодом глава Одеської ОДА заявив, що попри результат виборів у Грузії  він не залишить Україну.

Теми: вибори Грузія Саакашвілі
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