Депутат Загорій заплатив за "квартири Луценка" 35 млн грн

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Середа, 26 жовтня 2016, 17:11

Екс-бухгалтер родинного бізнесу генпрокурора Юрія Луценка Світлана Риженко продала 8 приміщень на вулиці Еспланадній, 34 в Києві депутату від БПП Глібу Загорію за 35 млн грн.

Про це свідчить електронна декларація Загорія, повідомляють "Наші гроші".

Видання зазначає, що Загорій викупив не всі квартири у будинку, а лише ті, які належали Риженко.

У вересні весь будинок намагались продати за $5,3 млн.

Як відомо, 24 жовтня депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у Луценка є дорога нерухомість в центрі Києва, оформлена на бухгалтерку його дружини Світлану Риженко.

Луценко назвав це "черговою фантазією" Лещенка і запевнив, що його родина не має стосунку до будинку.

Згодом стало відомо, що 17 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко.

У вівторок на прес-конференції Луценко знову відхрестився від цієї нерухомості.

НАБУ в свою чергу повідомило про початок перевірки цієї інформації.

У середу Лещенко опублікував інформацію про наявність у Риженко квартири в окупованій Ялті. Депутат вважає, що ця квартира також насправді належить Луценкові і записана на 67-річну Риженко як на підставну особу.

Теми: Луценко нерухомість декларація
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Коментарі — 2
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IP: 95.133.225.---Brokerman26.10.2016 18:34
Ай-яй-яй Луценко Юра, ты даже не понял куда ты влез, а ведь ОТСТАВКОЙ СВЕТИТ!
ЖЕНА, ДЕТИШКИ-КОРМИЛЬЦЫ, все всплыло, не стыдно , а?
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IP: 178.93.148.---karpatu26.10.2016 17:48
Натрапила коса на камінь. Це тільки початок. А що далі? Аргамедон не за горами...
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