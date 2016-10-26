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Лещенко: Луценко записав на бухгалтерку квартиру в Ялті

Середа, 26 жовтня 2016, 14:30

Народний депутат від БПП Сергій Лещенко заявляє, що генпрокурор Юрій Луценко володіє квартирою в Ялті, яка записана на колишню бухгалтерку фірми Луценко.

Про це він написав у своєму блозі на "Українській правді".      

"Крім будинку в Києві, у бухгалтера Луценко з села виявилася ще одна нерухомість - в Криму. Це квартира в Ялті площею 145 метрів, яка нещодавно була виставлена на продаж за мільйон доларів", - написав він.

 

"Луценко, який все життя працював на держслужбі, оформив на підставних осіб величезних розмірів дорогу нерухомість, не маючи підтверджених для цього легальних доходів", - написав Лещенко.

 

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що ні він, ні хто-небудь з його родичів не володіє будинком із 8 квартирами, бухгалтера дружини не знає.

24 жовтня депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у Луценка є дорога нерухомість в центрі Києва, оформлена на бухгалтерку його дружини Світлану Риженко.

Луценко назвав це "черговою фантазією" Лещенка і запевнив, що його родина не має стосунку до будинку.

Згодом стало відомо, що 17 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко, колишньої бізнес-партнерки родини генпрокурора Юрія Луценка.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоЛещенконерухомість
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