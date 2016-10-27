Адвокату Сущенка заборонили залучити фахівців при проведенні експертиз

Адвокат неправомірно затриманого в Москві кореспондента Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що йому заборонили скористатися послугами фахівців при проведенні експертиз, призначених слідством.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Експертизи, очевидно, будуть в п'ятницю. Є ухвала про призначення комплексної експертизи. У неї, як я розумію, увійдуть фоноскопічна і ряд інших. Згідно ч. 3 ст. 51 КПК РФ я як адвокат подав клопотання про право скористатися послугами фахівців. Мені було відмовлено", – говорить Фейгін.

Він додав, що буде оскаржувати це рішення, оскільки КПК повністю гарантує йому вказане право.

"Надзвичайно дивне рішення - абсолютно безпідставна відмова в клопотанні. Абсурд. Адже я не можу бути фахівцем у всіх сферах, в яких будуть призначені експертизи", - резюмує адвокат.

Як відомо, паризький кореспондент видання "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затримианий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником головного управління розвідки.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.