Онищенко пояснив, чому не подав електронну декларацію
Депутат Олександр Онищенко пояснює те, що він не подав електронну декларацію тим, що всі його документи перебувають в НАБУ.
Про це Онищенко сказав в коментарі "Українській правді", відповідаючи на питання, чому він не подав електронну декларацію до зазначеного терміну.
"У мене НАБУ забрали всі документи. Я не можу без них нічого подавати", - сказав він.
"Але мені немає чого боятися декларацій. Я завжди все показував", - додав депутат.
На питання, чи надавав він якісь прояснення про це в НАЗК, Онищенко відповів: "Подавав заяву".
Українська правда також звернулася до депутатів Марії Матіос, Ігоря Шкірі та В'ячеслава Богуслаєва.
Загалом сім народних депутатів не відзвітували про своє майно.
Як відомо, 30 жовтня – було останнім днем подачі електронних декларацій.
Згідно із законом, умисне неподання декларації, карається штрафом від 2500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Оксана Коваленко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.