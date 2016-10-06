РФ розгорнула кампанію по дискредитації Сущенка - Фейгін

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Четвер, 6 жовтня 2016, 06:16

Адвокат Марк Фейгін, який захищає українського журналіста Романа Сущенка, незаконно затриманого в Москві, розповів про кампанію, що проводиться Кремлем проти нього.

Про це Фейгін повідомив кореспонденту Укрінформу.

"Зараз абсолютно очевидно видна антикампанія Кремля проти Романа Сущенкоа. Вона йде в Росії, на Заході - це зрозуміло, звично, хоча є деякі погані деталі. Але особливо турбує ситуація з нею в Україні", - зазначив Фейгін.

За його словами, "справа навіть не в провокаційній заяві представників Опозиційного блоку, які застосовують принцип презумпції невинуватості не до свого співгромадянина, а до ФСБ. Тривожить, як в цілому швидко, вірусно поширюється, в тому числі і в Україні, кремлівський меседж "Ні, там справа" темне", там щось не так ...".

"При цьому ніяких доказів провини мого підзахисного слідство ФСБ не представляє. Наголос робиться на інформаційному полі. Але і це, на жаль, приносить деякі плоди, негативні для нас", - заявив адвокат.

У Росії, за його словами, особливу увагу приділено поширенню зазначеного меседжу через провладних агентів впливу в правозахисномусередовищі, що "сидять на кремлівських грантах".

"Так що нас чекає велика, важка робота не тільки в юридичному просторі, але і на інформаційному полі. Влада РФ в даний момент поставила чітке завдання домогтися від громадськості в "справі Сущенка" якщо і не підтримки, то принаймні нейтралітету. Ми ж зобов'язані перевернути ситуацію і не дати їм виграти в цьому питанні", - резюмував Фейгін.

Як відомо, Паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником Головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Романа затримали у Москві в день прибуття. Росія, порушуючи всі міжнародні правила, не повідомила про його затримання ні українське консульство, ні родичів Сущенка. Про затримання журналіста стало відомо із повідомлень російських ЗМІ.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

Теми: Росія ЗМІ
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