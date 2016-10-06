РФ развернула кампанию по дискредитации Сущенко - Фейгин

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Четверг, 6 октября 2016, 06:16

Адвокат Марк Фейгин, защищающий украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в Москве, рассказал о кампании, проводимой Кремлем против него.

Об этом Фейгин сообщил корреспонденту Укринформа.

"Сейчас совершенно очевидно видна антикампания Кремля против Романа Сущенко. Она идет в России, на Западе – это понятно, привычно, хотя есть некоторые скверные детали. Но особенно беспокоит ситуация с ней в Украине", - отметил Фейгин.

По его словам, "дело даже не в провокационном заявление представителей Оппозиционного блока, применяющих принцип презумпции невиновности не к своему согражданину, а к ФСБ. Тревожит, как в целом быстро, вирусно распространяется, в том числе и в Украине, кремлевский месседж "Нет, там дело "темное", там что-то не так...".

"При этом никаких доказательств вины моего подзащитного следствие ФСБ не представляет. Упор делается на информационное поле. Но и это, к сожалению, приносит некоторые плоды, негативные для нас", - заявил адвокат.

В России, по его словам, особое внимание уделено распространению указанного месседжа через провластных агентов влияния в правозащитной среде, "сидящей на кремлевских грантах".

"Так что нам предстоит большая, тяжелая работа не только в юридическом пространстве, но и на информационном поле. Власти РФ в данный момент поставили четкую задачу добиться от общественности в "деле Сущенко" если и не поддержки, то по крайне мере нейтралитета. Мы же обязаны перевернуть ситуацию и не дать им выиграть в этом вопросе", - резюмировал Фейгин.

Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Темы: Росcия СМИ
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