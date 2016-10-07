Дипломати вперше добилися зустрічі з Сущенком

Українські дипломати добилися доступу до українського журналіста, затриманого ФСБ Росії.

Про це написав президент Петро Порошенко в своєму твіттері.

"Павло Клімкін щойно доповів мені, що українські дипломати добилися доступу до нашого журналіста Романа Сущенка - наступного тижня", - написав він.

Як відомо, паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий у Москві, де його звинуватили в шпигунстві.

У Головному управлінні розвідки рішуче спростували заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна та низка міжнародних інституцій вимагають негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

Обвинувачення Сущенку пред'явили 7 жовтня. РФ розгорнула цілу кампанію з дискредитації журналіста.

Українська правда