Порошенко продовжив дію угоди про розслідування катастрофи MH17

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Четвер, 10 листопада 2016, 12:14

Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Нідерландами про продовження до 1 серпня 2017 року угоди про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи MH17 від 28 липня 2014 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

"Ратифікація цієї угоди створює необхідні правові рамки для подальшої діяльності багатонаціональної Міжнародної місії захисту розслідування, утвореної у липні 2014 року, що сприятиме якнайшвидшому завершенню розслідування катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії "Malaysian Airlines", – сказано у повідомленні.

Угода набере чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

Як відомо, Верховна Рада продовжила дію цієї угоди в жовтні.

Boeing-777 авіакомпанії Malaysian Airlines був збитий над зоною бойових дій на Донбасі 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що комплекс "Бук", з якого здійснили постріл, прибув на Донбас з Росії, а після пострілу повернувся назад. Також слідчі встановили, що ракету запускали з зони, підконтрольної бойовикам.

Українська правда

Теми: MH17 Порошенко
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