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Порошенко продлил действие соглашения о расследовании по MH17

Четверг, 10 ноября 2016, 11:14

Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами о продлении до 1 августа 2017 года соглашения о Международной миссии защиты расследования катастрофы MH17 от 28 июля 2014 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

"Ратификация этого соглашения создаст необходимые правовые рамки для дальнейшей деятельности многонациональной Международной миссии защиты расследования, созданной в июле 2014 года, что будет способствовать скорейшему завершению расследования катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Malaysian Airlines", – сказано в сообщении.

Соглашение вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Как известно, Верховная Рада продлила действие этого соглашения в октябре.

Boeing-777 авиакомпании Malaysian Airlines был сбит над зоной боевых действий на Донбассе 17 июля 2014 года.

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс "Бук", из которого произвели выстрел, прибыл на Донбасс из России, а после выстрела вернулся обратно. Также следователи установили, что ракету запустили из зоны, подконтрольной боевикам.

Украинская правда

Темы: MH17Порошенко
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