Фейгін заявив, що добивається обміну Сущенка

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Середа, 2 листопада 2016, 17:04

Адвокат затриманого у Москві журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка Марк Фейгін докладає зусиль до організації обміну Сущенка на когось із затриманих в Україні росіян.

Про це він заявив на прес-конференції в середу, повідомляє "Укрінформ".

"Мене прийняли усі ті люди, які мають повноваження займатися питаннями обміну. Я, наприклад, розмовляв з Іриною Геращенко, ми з нею знайомі, вона володіє усім необхідним об’ємом інформації. … Мене прийняли у МЗС, а також профільне Міністерство інформаційної політики. Ми з міністром дуже предметно обговорювали, що зараз треба робити", – сказав адвокат.

Фейгін також висловив переконання, що якби питання обміну залежало від української сторони, то вона віддала б кого завгодно.

"Проблема не в них, проблема у російській стороні. Там взагалі ніхто не поспішає, ніхто не мотивований щось починати одразу. Їх змусить це робити лише міжнародний тиск, а також активна позиція українського керівництва", – сказав Фейгін.

У той же час він сказав, що поки не знає, на кого можна здійснити такий обмін.

"Що стосується персоналій, то тут мені нічого сказати, бо я не знаю, хто з числа, наприклад, російських громадян знаходиться затриманий, обвинувачений чи уже засуджений в Україні, тобто особи, які могли б стати предметом переговорів і в кінцевому випадку – ресурсом для обміну. За великим рахунком, це не моє питання", – сказав Фейгін.

При цьому адвокат озвучив формати, у яких може йти мова про звільнення Сущенка. Зокрема, переговори про такий обмін будуть не публічними і, перш за все, можуть іти у підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську, у "нормандському форматі", а також шляхом прямих перемовин.

Як відомо, 2 жовтня паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий у Москві, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником Головного управління розвідки.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

Теми: Сущенко
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