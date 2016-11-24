Суддя каже, що захист Єфремова затягує засідання

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Четвер, 24 листопада 2016, 13:43

Суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань звинуватив захист екс-"регіонала" Олександра Єфремова в затягуванні судового засідання та оголосив перерву.

Про це повідомляє кореспондент УП з зали суду.

"Ви зачитуєте документи, з якими ознайомлені всі учасники процесу", - зазначив суддя адвокатам.

"Захисник Солодко, ви ознайомлювалися з одним томом справи понад дев'ять годин", - обурився він і зробив адвокату Євгенію Солодку зауваження.

Попри це Карабань оголосив перерву до 14.00 години.

Варто зазначити, що у залі суду з'явилися кілька чоловіків у камуфляжній формі з нашивками батальйону "Донбас".

Серед них екс-начальник штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт. Чоловіки не чинять провокацій і поки що тихо спостерігають за процесом.

Як відомо, Єфремов підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень: заволодінні майном; вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків; здійснення організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР".

Більше десяти народних депутатів фракції "Опозиційний блок" просять суд віддати екс-лідера фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова на поруки під особисте зобов'язання.

Прокуратура просить продовжити арешт Єфремова.

Роман Кравець, УП

Теми: Єфремов суд
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