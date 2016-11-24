Суддя каже, що захист Єфремова затягує засідання
Суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань звинуватив захист екс-"регіонала" Олександра Єфремова в затягуванні судового засідання та оголосив перерву.
Про це повідомляє кореспондент УП з зали суду.
"Ви зачитуєте документи, з якими ознайомлені всі учасники процесу", - зазначив суддя адвокатам.
"Захисник Солодко, ви ознайомлювалися з одним томом справи понад дев'ять годин", - обурився він і зробив адвокату Євгенію Солодку зауваження.
Попри це Карабань оголосив перерву до 14.00 години.
Варто зазначити, що у залі суду з'явилися кілька чоловіків у камуфляжній формі з нашивками батальйону "Донбас".
Серед них екс-начальник штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт. Чоловіки не чинять провокацій і поки що тихо спостерігають за процесом.
Як відомо, Єфремов підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень: заволодінні майном; вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків; здійснення організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР".
Більше десяти народних депутатів фракції "Опозиційний блок" просять суд віддати екс-лідера фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова на поруки під особисте зобов'язання.
Прокуратура просить продовжити арешт Єфремова.
Роман Кравець, УП
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