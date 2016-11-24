Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суддя каже, що захист Єфремова затягує засідання

Четвер, 24 листопада 2016, 12:43

Суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань звинуватив захист екс-"регіонала" Олександра Єфремова в затягуванні судового засідання та оголосив перерву.

Про це повідомляє кореспондент УП з зали суду.

"Ви зачитуєте документи, з якими ознайомлені всі учасники процесу", - зазначив суддя адвокатам.

"Захисник Солодко, ви ознайомлювалися з одним томом справи понад дев'ять годин", - обурився він і зробив адвокату Євгенію Солодку зауваження.

Попри це Карабань оголосив перерву до 14.00 години.

Варто зазначити, що у залі суду з'явилися кілька чоловіків у камуфляжній формі з нашивками батальйону "Донбас".

Серед них екс-начальник штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт. Чоловіки не чинять провокацій і поки що тихо спостерігають за процесом.

Як відомо, Єфремов підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень: заволодінні майном; вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків; здійснення організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР".

Більше десяти народних депутатів фракції "Опозиційний блок" просять суд віддати екс-лідера фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова на поруки під особисте зобов'язання.

Прокуратура просить продовжити арешт Єфремова.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Єфремовсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Єфремов
Актора Єфремова перевели з СІЗО в колонію: там зможе шити або пекти
Єфремову скоротили термін за смертельне ДТП
"Сімейні" справи. Чи покарані та як живуть соратники Януковича
Останні новини
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
Усі новини...
Реклама: